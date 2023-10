La fotografa e l’allenatore vanno a canestro

Fotografa lei, allenatore lui. Si sono conosciuti alle partite di basket e dopo dieci anni di amore, per le nozze hanno voluto in prima linea, in divisa sportiva, i piccoli campioni della Taurus basket. È stata una domenica ricca di emozioni quella dell’8 ottobre scorso per Cristian Consolani, responsabile e allenatore del settore giovanile e minibasket della Taurus basket Jesi e Roberta Candolfi. La Cattedrale ha ospitato le nozze celebrate da don Federico Rango e per l’occasione Cristian Consolani che è anche speaker per le partite del basket, commosso, ha voluto leggere un’emozionante lettera.