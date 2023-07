La Frasassi experience Un evento imperdibile

Ecco la Frasassi Experience che come Borgo avventura, "è stato inserito nel sito del Ministero del Turismo come evento italiano da non perdere" annuncia Angelo Serri, direttore di Tipicità e Grand Tour delle Marche. L’evento si svolgerà nel Castello di Genga il 3 agosto prossimo e propone una serie di attività ed esperienze che si possono vivere nel Parco. "Esperienze che – spiegano gli organizzatori - da oggi sono presenti e acquistabili nel sito del grand tour delle Marche, tipicità experience, oltre che nel sito del Parco". Come sottolinea il direttore del Parco Massimiliano Scotti, il Parco Gola della Rossa e Frasassi, è "l’unico parco in Italia ad avere nel proprio sito la possibilità di conoscere ed acquistare le esperienze possibili al suo interno. Da oggi tutte le esperienze sono sul sito del Grand Tour delle Marche, permettendo ad ogni turista di assemblare il proprio pacchetto, creando la sua vacanza su misura" "Inserire nel Grand Tour delle Marche le esperienze vivibili nei territori montani è stata una scelta vincente - commenta Giancarlo Sagramola, Presidente dell’Unione Montana Esino Frasassi -. Siamo qui, io e l’avvocato Marco Filipponi, sindaco di Genga, per gestire un momento particolare: si forma un ente nuovo".