La Frau Musika diretta da Marcon con musiche di Mozart e Salieri

Un’immersione nella musica sacra di due grandi maestri che operarono nella Vienna di Giuseppe II, Antonio Salieri e Wolfgang Amadeus Mozart. E’ quanto propone la Fondazione Teatro delle Muse domani sera (ore 20.30) ad Ancona.

Un concerto straordinario che avrà come protagonista l’orchestra Frau Musika diretta da Andrea Marcon, uno degli interpreti di riferimento per il repertorio barocco e classico, che accosta al ‘Requiem’ di Mozart il ‘Te Deum’ di Salieri, di cui ricorrono i 200 anni dalla morte. Nel programma c’e` spazio anche per il Concerto n.1 per violino e orchestra in Si bemolle maggiore K 207 di Mozart, frutto della sua giovanile inventiva, con il violino solista di Paolo Tagliamento.

L’orchestra è affiancata dal Coro del Friuli Venezia Giulia e da quattro voci soliste di livello internazionale: il soprano Jeanne-Marie Lelièvre, il contralto Francesca Ascioti, il tenore Leonardo Cortellazzi e il basso boliviano José Coca Loza. Il Requiem in Re minore per soli, coro e orchestra, è un capolavoro assoluto della storia della musica, la cui incompiutezza ha generato una ridda di speculazioni e di leggende, ma ha anche contribuito ad alimentare la fama postuma del suo autore.

Il concerto tocca cinque città italiane, partendo da Ancona, realizzando un progetto di Andrea Marcon e di Frau Musika sostenuto in art bonus da Fondazione Cariverona.