La frazione piange. Ivana Accattoli

È con profondo dolore che la comunità osimana ha appreso la notizia della scomparsa di Ivana Accattoli, 83 anni. La sua è stata una lunga missione nel mondo della scuola come insegnante, iniziata in Germania e poi per tanti anni a Osimo Stazione dove è stata un punto di riferimento solido per la formazione di tanti giovani della frazione contribuendo a creare un ottimo contesto educativo.

"Maestra e poi democratica al servizio della sua comunità, un impegno nell’associazionismo locale e poi nella politica che l’ha portata, negli anni 1995-2000, a ricoprire l’incarico di consigliere comunale nella nostra città - dice di Accattoli la capogruppo del Pd ed ex assessora Paola Andreoni -. Una donna battagliera ma mai faziosa che mi ha insegnato tanto e a cui devo tanto. Di lei ricordo, in particolare, il suo sorriso, il suo carattere genuino, incapace di fingere e mentire. Così come il forte impegno e grinta per i temi che affrontava e la correttezza e fermezza che dimostrava nel dibattito politico così come la incessante attenzione a raccogliere le istanze delle frazioni di Osimo Stazione e Abbadia".

La salma è stata esposta nella casa funeraria delle onoranze Re e poi è stata portata alla cremazione.