"La furia del mare ha devastato il ristorante"

di Marina Verdenelli

Il mare in tempesta si abbatte sul ristorante "La vecchia pesca" lasciando danni e tanta rabbia. Scardinato il pavimento di legno, vetrate rotte dalla furia delle onde, bicchieri che finiscono a terra in mille pezzi. Tutto questo si è consumato ieri mattina nello storico locale di via Flaminia, caratteristico e unico nel suo genere per sorgere su una palafitta sospesa sull’acqua. "I danni sono incalcolabili – tuona Giorgio Dedè, titolare e volto molto conosciuto per essere alla guida del ristorante da 18 anni – e non so cosa troverò domani mattina (oggi, ndr) perché il mare dà peggioramento".

Ieri il ristoratore è andato al locale attorno alle 9 per iniziare ad organizzare il lavoro visto che a pranzo aveva prenotazioni e la sera a cena aveva pieno ma si è messo le mani nei capelli. "Ho trovato il sottopasso allagato – racconta – ma non mi sono perso d’animo. Con prudenza sono passato scavalcando la ferrovia per vedere se il mio ristorante c’era ancora. Ho trovato il pontile con le tavole scardinate e proprio mentre ero lì ho sentito il mare che sollevava il pavimento, è arrivata tanta acqua mi sono bagnato tutto e sono dovuto fuggire via di corsa perché era pericolosissimo restare".

La mareggiata era mostruosa. Onde altissime che hanno superato la darsena e il molo di cemento infrangendosi con forza sulla palafitta della Vecchia Pesca dove c’erano già i tavoli apparecchiati. "Sono arrabbiato – dice Dedè – perché dal 2015, quando il mare si portò via tutto, il Comune non ha fatto ancora nulla per proteggere il ristorante e la ferrovia. Ricordo che la sindaca, quando sono andato a protestare, mi disse ‘potevi aprire da un’altra parte’. Certo però sono arrivati 200mila euro, una parte li stanziò la Regione, proprio per la rifioritura delle scogliere ma io da allora non ho visto un solo scoglio nuovo. Dove sono finiti quei soldi? Cosa ci è stato fatto?".

Ieri il ristoratore ha chiamato uno ad uno i clienti prenotati per annullare le prenotazioni perché il ristorante è dovuto rimanere chiuso. Nel 2015 aveva chiesto i danni allo Stato, per calamità naturale ma i soldi "sono arrivati dopo tre anni e nemmeno tutti quelli che ho dovuto spendere per rimettere in piedi il locale". Il ristoratore ricorda anche il progetto dell’interramento con il lungomare "che doveva partire nel 2020 ma anche su quello – osserva Dedè – non si è saputo più nulla". Ieri sera doveva ancora valutare l’intervento da fare per rimettere in piedi il locale. "Il problema sarà rimettere i pavimenti – spiega il titolare – adesso sotto si vede il mare. Se ci fossero state le scogliere le onde non sarebbero arrivate fino alla palafitta. Se non si farà nulla anche questa volta sia la ferrovia che il mio ristorante saranno ancora a rischio".