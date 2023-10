La gaffe sugli ebrei: "La Bertini ha la mia fiducia": "Ma almeno chieda scusa"

Mozione di sfiducia in consiglio comunale nei confronti dell’assessore Anna Maria Bertini, per la frase ritenuta offensiva sugli ebrei: la maggioranza di destra e il sindaco fanno quadrato attorno alla titolare della cultura. La protagonista di quella polemica ("In tema di risparmi e di spesa io sono ebrea..." aveva detto durante la sua prima conferenza stampa da assessore il 4 agosto scorso) ha preferito non esprimersi e non rispondere al documento presentato da Carlo Pesaresi (centrosinistra). Al posto suo ha preso la parola il sindaco, Daniele Silvetti, che ha difeso su tutta la linea la Bertini: "L’assessore ha la mia totale fiducia – ha detto Silvetti – perché la conosco bene nei tratti personali, è una persona di cultura, il suo è un approccio laico e distante da qualsiasi dileggio delle minoranze. Anzi, la ringrazio per il lavoro che ha svolto e che sta facendo sul fronte della cultura. Vorrei aggiungere che dalla comunità ebraica, a partire dai vertici, non ho ricevuto rimostranze o proteste. Ho diversi amici ebrei, ma da parte loro non ho sentito alcun atteggiamento ostile che facesse pensare a una frase antisemita e razzista. Le frasi vanno collocate nei contesti giusti. Concludo dicendo che presto illustreremo una serie di iniziative fatte assieme alla comunità ebraica per valorizzare il suo contributo e la sua presenza ad Ancona e nella storia della città. L’assessore Bertini è una delle fautrici di questa iniziativa".

La mozione di sfiducia, presentata mesi fa ma poi slittata a ieri a causa dell’ordine del giorno del consiglio, oltre a censurare quella frase chiedeva alla Bertini di chiedere scusa. La maggioranza ha respinto la mozione e l’assessore non è intervenuta: "Mi stupisce che l’assessore non abbia voluto dire nulla, replicare, chiarire. Mi aspettavo anche le sue scuse, ma non è andata così" ha detto Pesaresi. Al posto della Bertini oltre al sindaco ha detto la sua Jacopo Toccaceli, consigliere di Fratelli d’Italia: "C’è poco da dire. Parlare di risparmio dovrebbe essere un merito, un vanto. Su quella frase è stata montata una inutile polemica". La cosa che all’epoca stupì fu la volontà di mantenere il silenzio da parte della comunità ebraica di Ancona, la quale non replicò e anzi si rifiutò, per larga parte, di commentare quella uscita infelice della Bertini. Non la sola gaffe in cui l’assessore era caduta quel giorno. Oltre a una serie infinita di errori compiuti nel nominare i collaboratori dell’ufficio cultura, la titolare dell’assessorato ammise di non aver mai sentito parlare della Casa del Capitano. Da anconetana e da assessore alla cultura della sua città a tutti era sembrato un vero e proprio scivolone.

Pierfrancesco Curzi