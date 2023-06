La Galea in carcere "Un approccio sessuale, ho dovuto respingerlo e non l’ho mai colpito"

di Marina Verdenelli

Ci sarebbe stato un approccio sessuale da parte di Fausto Baldoni prima che Alessandra Galea reagisse, solo per difendersi. Il 63enne, agente di commercio della Gls di Ancona, le avrebbe fatto una avance spinta tanto da scatenare una dura reazione della donna, 49 anni, con cui abitava da due anni. Galea lo ha detto ieri nell’interrogatorio di garanzia alla gip Sonia Piermartini che l’ha raggiunta in carcere, a Villa Fastiggi di Pesaro, dove è reclusa da domenica mattina per aver ucciso il 63enne, a Fabriano. "Mi sono difesa da un approccio sessuale" ha sostenuto, alla presenza anche del suo legale, l’avvocato Franco Libori, ribadendo la versione data già nella caserma dei carabinieri, al pm di turno, poche ore dopo il ritrovamento del cadavere dell’uomo.

Quella mattina la donna doveva recarsi dai figli e, stando alla versione della difesa, ha lasciato l’abitazione subito dopo l’aggressione subita dal Baldoni sul quale nega di averlo colpito alla testa. Non avrebbe usato nessun oggetto. Forse lo ha solo spinto, allontanato. Galea ha lasciato la casa di via Castelli 56 senza nemmeno pensare che c’erano state delle conseguenze a quella reazione di difesa che sostiene di aver fatto ma senza intenzione di uccidere o fare del male a nessuno.

Insomma, non avrebbe capito che l’uomo che le dava ospitalità da due lunghissimi anni, con cui era legata solo da una profonda amicizia e nessuna relazione sentimentale, era morto o stesse male. Si è difesa non pensando che ci fossero stati dei problemi. Infatti non ha fatto chiamate al 118 e nemmeno alle forze dell’ordine.

Una versione a cui la gip ha dato poco peso visto che dopo una iniziale riserva ha poi sciolto la decisione nel pomeriggio non convalidando il fermo ma disponendo la misura cautelare del carcere. Galea rimane ristretta a Villa Fastiggi perché c’è il rischio di reiterazione del reato e dell’inquinamento probatorio. Il suo avvocato parla di una donna "molto colpita dal fatto, non immaginava assolutamente che fosse successo quello che è successo". Un particolare però, che dovrà essere accertato dai carabinieri, pone altri interrogativi. L’auto di Galea è stata notata dalla sorella di Baldoni, Rita, parcheggiata insolitamente vicino alla banca di vetro, distante dall’abitazione ma posizionata in un punto da cui è possibile vedere la palazzina dove è stato trovato morto il 63enne, attorno alle 20 di sabato. L’auto è stata vista parcheggiata in quel punto già dalle 18, come se la donna osservasse da lontano quanto stava succedendo in via Castelli.

Per trovare conferma basterebbe acquisire, se ci sono, le telecamere della banca. Ad oggi però i familiari della vittima non sono stati ancora sentiti dai carabinieri. Era stata la sorella Rita la prima ad allarmarsi non vedendo arrivare il fratello Fausto, sabato scorso, al pranzo di famiglia che si è tenuto a Scheggia e Pascelulpo, un comune della provincia di Perugia che dista a circa 20 minuti di auto da Fabriano. Alle 12.58 ha telefonato al fratello ma lui già non rispondeva.