"La Galleria degli Orrori: Ancona nelle Mani degli Imbrattatori"

La vogliamo chiamare la galleria degli orrori. Perchè di questo si tratta. Non è arte e questo è pacifico, non sono espressioni dell’essere. E’ solo voglia di deturpare, imbrattare, sporcare il lavoro di altri, danneggiare qualcosa di pubblico o di privato. Lo sfogo riportato dal Carlino l’altro giorno dell’assessore e vicesindaco Giovanni Zinni, che non a caso ha detto di voler accelerare sull’ordinanza per il decoro, è l’apice di un problema mai risolto: sono anni che Ancona è nelle mani di questi imbrattatori e non si è mai riuscito a fare qualcosa per fermarli.

Un tour del degrado alla scoperta dei muri imbrattati lo abbiamo fatto.

L’ennesimo. In realtà, non è poi così difficile notarli, dato che dal Passetto al Piano è pieno zeppo di imbrattamenti realizzati da vandali e teppisti. Il nuovo comandante della polizia locale, Marco Caglioti, ha annunciato il pugno duro. D’altronde, l’assessore alla sicurezza, Giovanni Zinni, e il sindaco dorico, Daniele Silvetti, avranno tolleranza zero verso gli imbrattatori. I writers sono scatenati soprattutto in centro, a giudicare dai tanti graffiti che deturpano la città. Piazza Pertini è praticamente la piazza dell’orrore. Non solo perché è deserta, questo lo sappiamo (purtroppo) da anni. Ma dietro i rinoceronti del Trubbiani c’è il peggio che possa offrire il capoluogo. Un odore nauseabondo di urina ci accoglie mentre fotografiamo gli sfregi di chi evidentemente non ha trovato di meglio da fare che imbrattare la città. Altro che decoro. Ci spostiamo di pochi metri e ci dirigiamo verso la Cittadella. Anche il rione di Capodimonte è quasi interamente imbrattato. Gli ultimi graffiti risalgono a qualche giorno fa. I residenti esasperati si erano messi le mani nei capelli. I writers avevano fatto l’ultima incursione all’angolo con il parcheggio Traiano, in via Rupi XXIX Settembre, sopra la passeggiata sul lungomare che collega Porta Pia al centro.

"L’altro giorno c’è stata questa sorpresa – avevano detto al Carlino alcuni abitanti – Ero sicuro che prima o poi ci avrebbero provato, ma una schifezza del genere non me l’aspettavo". Bersagliato pure l’altro palazzo, l’ex Unipol di via XXIX Settembre. "Credo ci fosse l’impalcatura per dei lavoratori di finitura, faremo denuncia ai carabinieri" – annunciavano. In piazza Roma, la serranda dell’edicola che funge da infopoint, è stata macchiata di viola. Il viale della Vittoria, Passetto compreso, è decorato – per così dire – dalle scritte di Sara ti amo, realizzate qualche mese fa dal vandalo innamorato. In via Matteotti, via Zappata, via Carducci, via Pizzecolli e verso le Pie Venerini, nei vicoli del centro storico della città, murales improvvisati a bizzeffe. Le scritte sono comparse persino sulle panchine di marmo di piazza Cavour. Anche gli alberi, a volte, vengono deturpati. In corso Garibaldi, le fioriere erano totalmente sfregiate. E non viene risparmiato neppure il porto antico, tanto caro agli anconetani. Ora non resta che sperare nell’ordinanza sindacale.