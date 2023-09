La galleria è tutta azzurra "Una tavolozza per artisti"

Prima una, poi l’altra: una seconda mano per consolidare la tinta e le due facciate della galleria del Risorgimento saranno nuove di zecca. Nessun passo indietro, anzi, da parte dell’amministrazione comunale che sulla scelta dei colori e delle tonalità conferma il parere degli esperti e dei tecnici del settore lavori pubblici. Ieri è stata conclusa l’opera di pulizia anche della parte esterna lato centro città (via Giannelli) con lo stesso tipo di pittura: "Abbiamo voluto dare un segnale chiaro per tutte le cose che ho già detto _ conferma l’assessore comunale ai lavori pubblici, Stefano Tombolini _. da una parte il senso di città marinara e il blu che l’accompagna, dall’altra la necessitò di scegliere un colore adatto sotto il profilo della sicurezza e su questo c’è stato di grande aiuto il parere degli esperti del settore. Ora dovremo passare la seconda mano per concludere l’intervento, ma resto soddisfatto soprattutto dall’aver pulito e riordinato quelle due facciate così malridotte". Nel frattempo i commenti sui social network, a conferma della popolarità del tema, si sono sprecati anche ieri, tra meme, sfottò e battute in alcuni casi molto simpatiche. Il capitolo finale dell’opera sarà in divenire e lo ha spiegato bene Tombolini: "Una tavolozza azzurra su cui artisti potranno dipingere le loro opere, stando attenti a non confondere l’arte con gli atti vandalici". Non a caso con l’anno scolastico che sta partendo saranno collegati progetti dedicati all’uso dei murales per fare arte contro gli obbrobri per imbrattare gli spazi di edifici pubblici e privati. Parlando di azzurro, infine, ieri mattina sono state rimosse le ‘onde del mare’ appese dall’amministrazione lungo il corso per la Festa del Mare. Ci sono voluti alcuni giorni, ma alla fine il messaggio sembra essere passato.