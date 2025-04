La galleria fotografica?. E’ nella casa dell’artista

Ad Ancona oggi (ore 17) si inaugura un nuovo spazio espositivo, THEIA, e con esso la sua prima mostra. La particolarità è che non si tratta di una galleria o di un atelier, ma di una casa. Sì, un semplice appartamento, in via Cadorna 4. E sapete chi è l’artista che espone le sue opere? Il padrone di casa. Si tratta del fotografo anconetano Massimo Baldini che propone al pubblico "Casa nostra. Housing in Italy", una cinquantina di scatti che esplorano il tema dell’abitazione privata e dell’abitare nel nostro paese. Baldini spiega che di ‘home gallery’ ne ha viste parecchie, "in giro per il mondo e anche in Italia. Io ho sempre amato i luoghi dove gli artisti vivono e lavorano, perché aiutano a capirne lo spirito creativo. Credo che le home gallery siano più interessanti delle gallerie tradizionali, spesso spazi un po’ freddi e a volte persino ostili, che tendono a intimorire le persone. La casa è un ambiente più accogliente, intimo, caldo".

Nonostante l’insolito spazio, non si pensi a qualcosa di ‘amatoriale’: "Ci sono pannelli predisposti e un impianto luci tecnicamente avanzato. E’ un allestimento professionale, progettato da un architetto, che non ha nulla da invidiare a una galleria vera e propria. C’è solo il piccolo particolare che in questo luogo ci vivo. Ma non sento violata la mia privacy, anche se oggi ci sarà un po’ di confusione. Dopo, invece, si potrà visitare la mostra con tutta comodità, in modo rilassato, chiacchierando, prendendo un caffè o un aperitivo. Ci sarà maggiore possibilità di comunicare tra me e il pubblico. E’ anche utile ascoltare quello che hanno da dire".

Riguardo alle fotografie esposte Baldini spiega che si tratta di "esterni di case che sono un campione rappresentativo dei luoghi in cui vivono gli italiani. Ci sono case di città, di campagna, di paese, rurali. A volte ci sono anche cortili, giardini e attrezzature produttive, perché i proprietari vi svolgono varie attività. Cose che aiutano a capire come gli italiani vivono e quali sono le cose di cui gli italiani amano circondarsi. E’ qualcosa di molto rivelatore della ‘italianità’, dello spirito di un popolo, la sua identità culturale". Riguardo alla presenza, in certi casi, di elementi architettonici ‘stravaganti’, Baldini precisa che "non è mia intenzione mostrare un campionario di cose strane. Non esprimo giudizi. Il mio è un lavoro di documentazione, svolto con sguardo ‘etnografico’, quello che usano gli antropologi quando studiano popoli diversi da noi. Io lo applico a noi stessi. E’ un modo per guardarsi allo specchio". La mostra resterà aperta fino al 4 maggio (venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 19). Info https://www.massimobaldini.net/

Raimondo Montesi