La Gelateria Quattrini conquista i "Tre Coni"

Quando un premio tira l’altro, è proprio il caso di dirlo. Espressione che vale anche per il gelato: e il loro è davvero speciale. Lo scorso è stato un lunedì di festa per la Gelateria Quattrini di Falconara che, al Sigep di Rimini, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dei ‘Tre Coni’.

A conferirlo è stato il Gambero Rosso, la più importante e autorevole guida del settore con il volume "Gelaterie d’Italia 2024".

"Abbiamo la voce rotta dall’emozione e il cuore colmo di felicità nel vedere, dopo tanti sacrifici, tanta passione e tanto amore, la nostra gelateria di famiglia tra le migliori gelaterie d’Italia", il commento dei proprietari, salutato con affetto dalla numero clientela.

A ricevere il premio è stata Erika Quattrini – già gelatiera emergente del 2022 –, che gestisce la storica attività assieme a papà Franco e mamma Tiziana Gambini. Nei locali di piazza Mazzini, tradizione, artigianalità e innovazione si fondono a passione e impegno, in un mix di perfetto equilibrio che permette di creare prodotti unici e apprezzati a livello internazionale. Lo confermano anche le partecipazioni di Erika ai più importanti festival dedicati alle dolci creazioni.

Nell’aprile di un anno fa, peraltro, la Gelateria Quattrini aveva "raddoppiato" riuscendo ad inaugurare un secondo punto vendita a Sirolo, in via Giulietti 39. Ma l’attuale soddisfazione è, comprensibilmente, per i Tre Coni del Gambero Rosso. "Proviamo grande gioia e orgoglio – spiega al Carlino Erika Quattrini –. Grazie ad un bel lavoro di squadra, e di famiglia, siamo riusciti negli anni a portare la storica gelateria aperta nel 1984 tra le migliori gelaterie italiane". Un risultato straordinario ma che è frutto, appunto, di una visione chiara e futuribile di un’attività, oggi come ieri, degnamente tributata sui principali palcoscenici italiani.

Giacomo Giampieri