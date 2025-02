La General anticipa con il Cassino. Ristopro sul campo della capolista

General Contractor subito in campo in un match sulla carta abbordabile, Ristopro la domenica contro un’arrabbiata big. Giornata numero 25 in serie B Nazionale con la General Contractor Jesi che anticipa stasera la sua partita rendendo visita alle ore 20.45 al Cassino col morale altissimo dopo la grande impresa nell’infrasettimanale contro il Roseto capolista, a cui la squadra di coach Marcello Ghizzinardi, nonostante i problemi fisici che continuano ad attanagliare diversi giocatori, ha inflitto la seconda sconfitta stagionale tra l’entusiasmo del pubblico del PalaTriccoli.

Ora bisognerà evitare che questa legittima euforia sia eccessiva perché certo Cassino non è Roseto ma gioca in casa ed ha bisogno di punti: la squadra laziale è reduce da una netta sconfitta durante la settimana nel derby contro i romani della Luiss, che si sono imposti 82-58 in un match senza storia.

Prestazione deludente del Cassino specialmente in attacco dove il solo Saladini ha trovato con un minimo di continuità la via del canestro (13 punti) mentre anche lo straniero Filmore Beck – passaporto tedesco, 33 anni, 14.6 punti e 2.8 rimbalzi nella stagione regolare in corso - non ha affatto brillato, così come gli ex marchigiani del Cassino che schierano l’ex Goldengas Senigallia Gianmarco Conte e l’ex Montegranaro Kiril Korsunov. In classifica, Jesi è ottava ma con gli stessi punti della settima (28) e con soltanto due lunghezze dalla Virtus Roma sesta e dunque in zona play-off. Cassino, con 16 punti, è terz’ultimo.

Match da brividi invece domani alle ore 18 per la Ristopro Fabriano che rende visita a una arrabbiata Roseto. Lo squadrone abruzzese ha vinto 22 partite su 24 e sta dominando la stagione fin dalla prima giornata ma nell’infrasettimanale si è fatta sorprendere al PalaTriccoli da una grandissima General Contractor.

Sarà particolarmente vogliosa di riscatto dunque la capolista, la cui leadership non è comunque ancora minimamente in discussione perché sulla Gema Montecatini i punti di vantaggio sono ancora 8. Certo per la Ristopro, alla terza partita negli ultimi sette giorni, servirà un’impresa non solo per la forza dell’avversario e il fattore campo del PalaMaggetti, tra i più calorosi del girone B, ma pure per la situazione fisica del roster di coach Andrea Niccolai: Raucci e Centanni vanno in panchina per onor di firma da un po’ e nell’ultima vittoriosa partita si è bloccato pure Pierotti per un problema alla caviglia.

Gioca contro il Roseto, ma l’altra squadra della città abruzzese, il 2020, pure la Goldengas in serie B Interregionale, domani alle ore 18 al PalaPanzini: chi vince parte con due punti in più nella seconda fase nella quale le due squadre giocheranno assieme nel raggruppamento salvezza.

Andrea Pongetti