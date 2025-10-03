La General col Latina: brucia il ko a Caserta

Diceva Aza Nikolic, un santone (che brutta parola, però rende l’idea) del basket europeo ‘Tu sei come mucca Erzegovina, prima fare tanto buon latte e poi da calcio al secchio’. Ne più ne meno quello che è successo domenica scorsa a Caserta alla General Contractor, sconfitta sul filo di lana dopo aver sfiorato un vantaggio di 20 punti a una decina di minuti dalla sirena finale.

Marcello Ghizzinardi dove iniziano i demeriti vostri e dove i meriti degli avversari?

"Chiariamo subito che negli ultimi 3 minuti Caserta ha fatto cose davvero importanti, su questo non ci piove. Dove abbiamo sbagliato? La partita l’abbiamo persa nella fase centrale dell’ultimo quarto quando è venuta a mancare l’intensità difensiva e abbiamo contribuito a dare entusiasmo alla loro rimonta. L’errore capitale è stato non tagliargli la testa quando avremmo potuto e dovuto poi loro sono stati bravissimi a costruire un parziale di 10 a 0 prima dello show finale di D’ Argenzio. Niente da dire, bravo lui, bravi loro".

Per evitare la temuta partenza ad handicap che aveva caratterizzato l’inizio di campionato nel recente passato bisognerà evitare, domenica contro la Benacquista Latina (PalaTriccoli palla a due alle 18), il ripetersi di certi errori.

Intanto come stanno gli acciaccati?

"A Toniato servirà ancora qualche giorno per il completo recupero, Maglietti e Arrigoni ieri (mercoledì ndr) non si sono allenati ma saranno disponibili per domenica. Per quanto riguarda Latina non credo servano tante presentazioni, tre quinti dello starting five Pastore, Sacchetti e Maiga portati da Gramenzi facevano parte del Roseto che l’anno scorso ha dominato il campionato, Gallo è un play maker di serie A, quattro anni fa giocava a Matelica ma si era capito subito che di strada ne avrebbe fatta, mettiamoci pure un professore come Di Emidio in cabina di regia, un maestro come Franco Gramenzi in panchina e uno straniero come Bakovic per avere la conferma che insieme alle due Roma e a Caserta Latina è tra le più forti in assoluto. Noi ripartiamo dalle cose buone, e sono tante, fatte a Caserta dove in alcuni momenti siamo stati debordanti poi è finita come è finita ma in un campionato di livello come questo ci può stare. E poi diciamola tutta, a Caserta non siamo stati nemmeno fortunati, con un pizzico di fortuna in più l’avremo portata a casa e credo proprio che nessuno avrebbe avuto nulla da ridire ...".

Gianni Angelucci