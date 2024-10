La General Contractor si arrende per un punto

LDR

LDR : Stanic 10, Candotto 10, Chaves 15, Kekovic 11, Matrone 14; Gorga ne, Favali 6, Mei 9, Cappelletti, Biccardi ne, Duranti 6, Fall. All. Farabello

GENERAL CONTRACTOR JESI: Di Emidio 6, Marulli 14, Petrucci 11, Cena 6, Berra 4; Santiago Bruno 18, Valentini 1, Nisi ne, Zucca 5, Carnevale 15. All. Ghizzinardi

Arbitri: Di Franco di Bergamo e Mariotti di Basiglio (Mi)

Parziali: 15-14 35-36 57-60 81-80

Nemmeno al terzo tentativo la General Contractor Jesi riesce a cogliere la prima vittoria stagionale cedendo anche al Salerno che invece rimane imbattuto, per 81-80. Ancora una volta la General Contractor gioca alla pari di una avversaria accreditata ma alla fine rimane senza punti. Match bello da vedere e assai equilibrato in Campania con punto a punto a punto tra le due squadre fin dal principio. Il primo quarto, dal punteggio basso, vede i locali andare alla prima pausa in vantaggio 15-14 ma è Jesi a farsi leggeramente preferire nella seconda frazione aumentando le percentuali in attacco e presentandosi alla pausa lunga di metà gara avanti 35-36.

Jesi piazza un allungo, ma è davvero un mini allungo, nel terzo periodo dove prevale ancora di misura arrivando al 30’ sul 57-60. Ma il match resta apertissimo e si decide nel finale: Salerno mette due possessi tra le due squadre ma la tripla di Di Emidio lascia Jesi incollata a 5’ dalla fine (68-67) poi è ancora l’argentino a tenere vive le speranze del quintetto di coach Ghizzinardi col canestro del nuovo -1 al 38’ (73-72): Carnevale schiaccia il sorpasso quando si entra nell’ultimo minuto (73-74) costringendo il tecnico di casa Farabello al minuto di sospensione.

Salerno di nuovo avanti e a +3 con due liberi di Mei (79-76), quindi Chaves segna l’81-77 rendendo vana la tripla di Marulli che serve solo a fissare l’81-80 conclusivo.