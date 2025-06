La General Contractor si assicura il "lungo" Di Pizzo che arriva dalla Gema

Continuano i movimenti di mercato in casa della General Contractor che lavora alla formazione che dovrà prendere parte al prossimo campionato di serie B nazionale.

Dopo l’estensione del contratto a coach Marcello Ghizzinardi e a Santiago Bruno (Dario Zucca, il primo ad essere confermato ha avuto un ripensamento, ha chiesto e ottenuto di interrompere il rapporto appena rinnovato con la società jesina per scegliere altre destinazioni, in bocca al lupo ..) l’addio a Roberto Marulli, Lautaro Berra e al capitano Antonio Valentini e l’arrivo del play argentino Maglietti la società annuncia il secondo arrivo: si tratta di Marco Di Pizzo toscano di Bagno a Ripoli, centro di 205 centimenti classe 1998.

Reduce da tre stagioni con la maglia Gema Montecatini, cresciuto nelle giovanili di Empoli e Siena, Di Pizzo ha esordito in serie A diciassettenne con la maglia della Tesi Group Pistoia prima della esperienze a Latina in A2, Rieti sponda Sebastiani in serie B e la parentesi di Omegna agli ordini di coach Ghizzinardi.

Nel 2022 l’esperienza scioccante di Firenze (all’epoca, Gigio Gresta allenatore, squadra cancellata dalla vetrina del basket nazionale due mesi dopo l’inizio del campionato) prima del trasferimento di fine anno a Montecatini sponda Gema.

"Lungo moderno, buone mani – l’identikit di coach Ghizzinardi – corre bene il campo e può dare profondità in attacco sulle situazioni di collaborazioni con gli esterni. Duttilità in difesa, gran lavoratore e bravo ragazzo, saprà sicuramente inserirsi al meglio nel tipo di squadra che stiamo costruendo".. A Jesi Marco di Pizzo indosserà la maglia numero 0.

g. a.