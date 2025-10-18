La General in crescita. Ora c’è la Virtus Roma

Adesso bisognerà capire se complicarsi la vita nei finali di partita (parliamo di pallacanestro eh…) fa parte del dna di questa squadra oppure, versione probabilmente più rispondente alla realtà, si tratta niente altro che dell’inevitabile scotto da pagare al processo di crescita di un gruppo eterogeneo e completamente rinnovato.

Situazione peraltro ampiamente preventivata alla vigilia del campionato e direttamente collegato alla ‘profezia’ di coach Marcello Ghizzinardi secondo la quale questa General Contractor in working progress ha margini di miglioramento talmente ampi da ‘giustificare’ e rendere meno ‘indigesta’ anche la partenza a scoppio ritardato di questo avvio di campionato. Nell’infrasettimanale dell’altro ieri contro una combattiva Power Nocera si è ripetuto il copione già visto contro Imola e in altre precedenti uscite, rassicuranti vantaggi in doppia cifra, contro i campani un tesoretto di 18 punti a 12’ dalla sirena (54 a 36) dilapidati e ridotti fino all’incredibile - 3 (62-59) a ridosso del 40 minuto.

Che poi a provocare la lenta e inesorabile discesa agli inferi verso una sconfitta che, sia chiaro, avrebbe avuto il sapore della beffa, contribuiscano limiti di carattere mentale, fisico o quant’altro solo il tempo lo dirà.

Di sicuro a lasciare interdetti gli addetti ai lavori, rimbrotti del coach compresi, il cocciuto ricorso al tiro dalla distanza anche in serate da incubo come quella di mercoledì (4/20 da tre punti, Piccone 1/4, Maglietti 0/4, Palsson 2/8 suo, meglio tardi che mai, il canestro decisivo) quando, numeri alla mano, la vita sotto le tabelle sembrava aver riservato più gioie che dolori al resto della squadra. Parzialmente sistemato il tabellino casalingo nel computo vittorie/sconfitte (2 a 1) si profila alle porte la trasferta che fa tremare i polsi domani a Roma (palla a due alle 18) in casa Virtus pronosticata come la grande favorita alla promozione in serie A.

Tanti giocatori scesi dal piano superiore a dare corpo e sostanza a un progetto a breve, anzi brevissima scadenza, una serie di successi (ieri sera sconfitta a sorpresa nella trasferta a San Severo) che hanno proiettato la formazione capitolina nelle zone nobili della classifica.

Dopo Marco Santiangeli che in maglia Virtus ottenne una promozione in A qualche anno fa, un altro ex jesino nella fila giallorosse, l’ala centro Giammarco Leggio.

Gianni Angelucci