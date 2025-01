La General per ripetersi. C’è l’ostacolo Chiusi

Torna in casa al PalaTriccoli la General Contractor Jesi che domani alle ore 18 dopo la bella vittoria nell’infrasettimanale di Chieti – immediato riscatto del ko inatteso domenica scorsa in casa contro il Salerno – ospita l’Umana San Giobbe Chiusi. Un match sulla carta abbordabile per il quintetto di coach Marcello Ghizzinardi ma dopo la negativa prestazione di domenica scorsa contro il Salerno l’attenzione dovrà essere più che mai ai massimi livelli: mentre Jesi mercoledì espugnava Chieti 69-71, Chiusi faceva a sua volta una bella impresa esterna violando il parquet del Sant’Antimo 68-72. Nel quintetto toscano, decisiva la prova di Francesco Gravaghi, che partito dalla panchina, in appena 22 minuti ha firmato 19 punti elevandosi a miglior realizzatore dell’incontro.

Ma è stata una prestazione di squadra quella del San Giobbe Chiusi che ha messo sul parquet ben 10 giocatori nel corso del match trovando il canestro da otto: sotto canestro non ha bisogno di troppe presentazioni il pericolo numero 1 dei toscani, il pivot Andrea Renzi, classe 1989, qualche presenza in Nazionale maggiore ma soprattutto una lunghissima militanza in serie A2 dove per anni è stato uno dei migliori centri e uno dei più forti giocatori italiani: a Sant’Antimo ha segnato 13 punti in 27 minuti, in campionato sta viaggiando a 16 punti e 5 rimbalzi per gara, nemmeno tantissimi per un lungo di 206 centimetri e 110 chilogrammi che però a livello offensivo è una potenziale macchina da canestri. Altri validi giocatori di categoria del Chiusi, attualmente al 10° posto con 20 punti (10 vittorie, 11 sconfitte) e dunque a 4 lunghezze dalla General Contractor ottava a 24, sono Martino Criconia, Lorenzo Raffaelli, Lisandro Rasio e Alessandro Ceparano, che formano col già citato Renzi un possibile quintetto di partenza. Match cruciale in chiave play-in (piazzamenti dal settimo al dodicesimo posto) per Jesi che conta pure sull’aiuto del suo pubblico in quello che è un vero e proprio scontro diretto con una rivale nella stessa zona della classifica.

Andrea Pongetti