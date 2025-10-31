Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Il dolore di Andrea DeloguEvan Delogu mortoNeonata nel cassonettoLupo a FanoRegista mortoMamma Tamara
Acquista il giornale
CronacaLa General punta al tris. C’è il derby con Pesaro
31 ott 2025
GIOVANNI ANGELUCCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. La General punta al tris. C’è il derby con Pesaro

La General punta al tris. C’è il derby con Pesaro

Serie B nazionale, domenica al PalaTriccoli di Jesi arriva la neo promossa e i ragazzi di Ghizzinardi vogliono la posta piena dopo il successo in Toscana.

La General Contractor in campo

La General Contractor in campo

Tutto secondo pronostico, la General Contractor sbanca Piombino (71-81) portando a casa il primo successo esterno stagionale e ristabilendo il 50% - il minimo sindacale per tenere a bada la parte bassa della classifica - nel rapporto vittorie sconfitte (al momento 3 a 1 in casa, 1 a 3 lontano dal PalaTriccoli). Gara costantemente sotto controllo quella di mercoledì in Toscana per la formazione di coach Marcello Ghizzinardi dopo uno stentato avvio (6 a 17) in parte strettamente collegato alla reazione nervosa dei giocatori di casa alla notizia di poche ore prima, licenziamento dell’allenatore Augusto Conti e promozione in panchina del vice Andrea Doro. Col passare dei minuti la General ha preso sempre più consapevolezza e sicurezza nei propri mezzi - e dei limiti di quelli avversari - e la gara è filata via come da pronostico: chiuso il primo parziale in ritardo di 10 (26-16) vinto il secondo di 8, pareggiato il terzo a 21, a vele spiegate nel quarto finale 26 a 14, un + 12 di parziale per il definitivo ko che non lasciato scampo alla formazione toscana. Quattro in doppia cifra top scorer Arrigoni (20 punti), 19 di Palsson (4/9 da tre), percorso (quasi) netto per Maglietti (17 punti, 3/4/ da due, 3/4/da tre) 10 per Di Pizzo e puntuale serata di scarsa gloria 6 punti (1/7 al tiro quando si dice nessuno è profeta…) per l’ex di turno Fabrizio Piccone.

Riassestati classifica e morale in casa jesina si guarda all’inedito derby di domenica prossima (Palatriccoli palla a due alle 18) contro la Consultinvest Loreto Pesaro. Neo promossa in B nazionale la formazione pesarese è reduce da un avvio travagliato, una sola vittoria, sette sconfitte. Sulla carta poco più di una passeggiata di salute per una General alla ricerca del tris dopo i franchi successi con Virtus Imola e Piombino.

Gianni Angelucci

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata