La General punta al tris. C’è il derby con Pesaro

Tutto secondo pronostico, la General Contractor sbanca Piombino (71-81) portando a casa il primo successo esterno stagionale e ristabilendo il 50% - il minimo sindacale per tenere a bada la parte bassa della classifica - nel rapporto vittorie sconfitte (al momento 3 a 1 in casa, 1 a 3 lontano dal PalaTriccoli). Gara costantemente sotto controllo quella di mercoledì in Toscana per la formazione di coach Marcello Ghizzinardi dopo uno stentato avvio (6 a 17) in parte strettamente collegato alla reazione nervosa dei giocatori di casa alla notizia di poche ore prima, licenziamento dell’allenatore Augusto Conti e promozione in panchina del vice Andrea Doro. Col passare dei minuti la General ha preso sempre più consapevolezza e sicurezza nei propri mezzi - e dei limiti di quelli avversari - e la gara è filata via come da pronostico: chiuso il primo parziale in ritardo di 10 (26-16) vinto il secondo di 8, pareggiato il terzo a 21, a vele spiegate nel quarto finale 26 a 14, un + 12 di parziale per il definitivo ko che non lasciato scampo alla formazione toscana. Quattro in doppia cifra top scorer Arrigoni (20 punti), 19 di Palsson (4/9 da tre), percorso (quasi) netto per Maglietti (17 punti, 3/4/ da due, 3/4/da tre) 10 per Di Pizzo e puntuale serata di scarsa gloria 6 punti (1/7 al tiro quando si dice nessuno è profeta…) per l’ex di turno Fabrizio Piccone.

Riassestati classifica e morale in casa jesina si guarda all’inedito derby di domenica prossima (Palatriccoli palla a due alle 18) contro la Consultinvest Loreto Pesaro. Neo promossa in B nazionale la formazione pesarese è reduce da un avvio travagliato, una sola vittoria, sette sconfitte. Sulla carta poco più di una passeggiata di salute per una General alla ricerca del tris dopo i franchi successi con Virtus Imola e Piombino.

Gianni Angelucci