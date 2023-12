La gestione nel mirino del sindaco: "Conerobus, paurose zone d’ombra"

"Su Conerobus ci sono delle paurose zone d’ombra. Aprendo i cassetti ci stiamo rendendo conto di tante cose che non vanno. La situazione economica dell’azienda era molto seria, ora il nuovo Cd’A ci sta mettendo le mani. A breve la presentazione del nuovo Piano industriale aziendale". Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, lancia un sasso nello stagno e sulla vicenda della partecipata (a maggioranza proprio dal suo Comune, per il 40%) apre squarci sulle passate gestioni, non solo dell’azienda, ma sull’amministrazione stessa. Alla domanda su cosa intenda per "paurose zone d’ombra" Silvetti resta sul vago: "Diciamo che abbiamo scoperto delle responsabilità da parte dell’amministrazione sul mancato recepimento di linee d’indirizzo proposte dalla vecchia dirigenza. Inefficienza, cattiva gestione e zero progetti sulla competitività. Certo, sulla situazione debitoria di Conerobus hanno inciso la pandemia prima e il caro carburante, ma c’è anche dell’altro a cui, ripeto, il Consiglio d’amministrazione sta lavorando. Intanto a breve, parlo di giorni, arriverà il trasferimento di fondi per circa 3,6 milioni di euro dalla Regione per dare ossigeno alle casse". Soldi, per sua competenza, che la vecchia giunta comunale ha anticipato proprio a causa del noto deficit di bilancio per garantire gli stipendi dell’anno in corso, e che riguardano ristori relativi a misure post-Covid e rimborsi del chilometraggio.

Silvetti non affonda neppure sul fronte delle eventuali responsabilità per la situazione in cui versa l’azienda principale del trasporto pubblico delle Marche: "Per colpa di chi siamo a questo punto? Le responsabilità emergeranno prima o poi" resta sul vago Silvetti che poi parla anche di progettualità: "C’è bisogno di rimettere a posto i conti per poi passare all’azione e l’imminente presentazione del nuovo Piano industriale di Conerobus va in questo senso. Ci sono nuovi mezzi da implementare, corsie preferenziali da attivare e tanti altri progetti, ma prima viene il salvataggio dell’azienda. I tempi della presentazione del piano? Entro i primi mesi del 2024" conferma il sindaco supportato in questo dal suo vice Zinni.

Sindaco e vicesindaco hanno poi reso noto l’intenzione della giunta di mettere mano a tutte le aziende partecipate del Comune che messe assieme costano svariate decine di milioni di euro. Prevista una misura per rivedere e rivalutare i contratti di tute le partecipate, oltre a Conerobus ci sono Viva Servizi, Mobilità & Parcheggi, sempre più destinata a diventare una multi utility, e Anconambiente. Per Marche Teatro l’Amministrazione intende avviare un percorso di revisione di tutti gli organismi che operano nel settore culturale.

Pierfrancesco Curzi