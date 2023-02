La ghiaia del fiume Esino per la spiaggia devastata

La ghiaia del fiume Esino servirà per il ripascimento del lungomare di Marina di Montemarciano. Sono 11,8 i milioni assegnati al Comune di Montemarciano e a quello di Falconara Marittima (4 milioni) per la sistemazione del lungomare e per il posizionamento di scogliere a Falconara contro la fortissima erosione costiera che da tempo danneggia l’intera economia turistica e residenziale. Denaro fermo da anni in Regione dove si è lavorato anche per trovare una soluzione idonea a risolvere il problema: inizialmente erano previste le scogliere poi si è passati al rinascimento, operazione che consentirà di allungare la spiaggia di circa 50 metri rendendola agibile ai bagnanti.

Secondo lo studio effettuato, la ghiaia, in caso di mareggiate non sarà dispersa ma sparsa e potrà essere riposizionata. A Marina di Montemarciano si interverrà anche con un rinforzo dei "pennelli" già esistenti, che nel tempo sono praticamente sprofondati divenendo inutili contro le mareggiate, e con ulteriori ripascimenti dell’arenile in ghiaia. Il bando di gara dovrebbe essere pronto per la primavera, in modo da poter partire con l’operazione di spostamento e rinascimento dopo l’estate. Le operazioni di prelevamento del materiale utile a riformare la spiaggia, saranno effettuate compatibilmente con le valutazioni di impatto ambientale. Tempi tecnici che, senza intoppi dovrebbero essere rispettati in modo da poter trovarsi, nel pieno dell’inverno, con il ripascimento terminato. Unico modo per evitare altre notti insonni, in caso di mareggiata, ai titolari degli chalet e ai residenti delle abitazioni.

Un intervento necessario anche per ristabilire il percorso del lungomare che, ad ogni mareggiata deve essere interrotto per questioni di sicurezza. In più occasioni lungo la strada si sono infatti formate delle voragini. Un chilometro e circa 400 metri di costa da dover ricostruire e proteggere per farlo tornare completamente agibile.