La Giesse Logistica dona un hangar-box alla Croce Verde

La generosità si manifesta in molte forme e, quando le imprese si impegnano a restituire una parte degli utili alla comunità che le ha sostenute, il risultato può essere davvero straordinario. È il caso della recente donazione da parte della Giesse Logistica, azienda leader nella produzione di coperture mobili, di un moderno hangar-box alla Croce Verde di Castelfidardo. La consegna del mega pacco che contiene al suo interno il capannone mobile è prevista per Natale e il suo allestimento nei giorni a seguire. La decisione di effettuare questa significativa donazione è stata ispirata da un legame profondo tra la Giesse e la comunità marchigiana, consolidato dall’amicizia con il fidardense Andrea Lanari, membro attivo dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (Anmil). Lanari, noto per il suo impegno sociale come testimonial per la sicurezza nei luoghi di lavoro dopo l’incidente che gli è costato le braccia, ha giocato un ruolo chiave nel facilitare questa partnership che va oltre il semplice rapporto azienda-comunità. L’hangar-box, il tunnel mobile su zavorre, è una soluzione smart che rappresenta spazio coperto importante per la Croce Verde a protezione dei mezzi indispensabili nelle operazioni di soccorso e di gestione delle emergenze. "Con la Giesse logistica esiste un’amicizia profonda legata anche da un obbiettivo che abbiamo in comune: la tutela e la salvaguardia della salute e della sicurezza delle persone – dice Lanari –. Grazie a questo obbiettivo e allo spirito di solidarietà della Giesse verso le persone più bisognose si è potuti raggiungere a questa importante collaborazione tra le parti".