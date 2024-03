La Ginnastica Fabriano incanta anche a Forlì

Un altro week end sotto il segno della ginnastica Fabriano. Al PalaUniEuro di Forlì si è conclusa la seconda giornata della Regular Season del Campionato di Serie A1 di ginnastica dove ha visto ancora una volta trionfare la squadra Fabrianese, che dopo aver stravinto a Chieti, si sono ripetute anche nella prova di Forlì. In fuga, ancora una volta, la Ginnastica Fabriano, trascinata dall’agente delle Fiamme Oro Sofia Raffaeli e dall’aviere dell’Aeronautica Militare Milena Baldassarri. Con gli esercizi che rivedremo ai Giochi Olimpici Estivi le due punte di diamante di Claudia Mancinelli hanno portato il sodalizio marchigiano, rinforzato dalle clavette di Talisa Torretti sul gradino più alto del podio. La squadra marchigiana è scesa in pedana guidata dal capitano Milena Baldassarri che ha stupito tutti con delle performances incredibili al cerchio (33.450) e al nastro(33.500), con Sofia Raffaeli alla palla che ha ottenuto uno straordinario punteggio di 36.050 e Talisa Torretti alle clavette (29.100), hanno concluso col punteggio di 132.100 e conseguito altri trenta punti validi per la classifica data dai punti speciali. Dietro Fabriano San Giorgio ’79 Desio (Sasha Mukhina, Giorgia Galli, Gaia Pozzi) e l’A.S. Udinese (Tara Dragas, Gaia Mancini, Isabelle Tavano), piazzatesi seconda e terza con 127.150 e 125.850. Le campionesse in carica fabrianesi sono le capofila con 60 punti, dunque, a due terzi della regular season, con due vittorie consecutive, inseguite con un distacco di dieci lunghezze, pari merito a 50, da Udinese e Raffaello Motto. Soddisfatto il presidente della Federginnastica Tecchi che ha premiato le protagoniste, tra gli applausi di tifosi in estasi per le rispettive beniamine. Prossimo appuntamento ad Ancona, per la tappa casalinga organizzata da Fabriano, ultima prova prima della Final Six di Torino il 6 e 7 aprile, che assegna lo scudetto 2024, un tricolore nell’anno olimpico che fungerà da viatico sulla strada di Parigi.