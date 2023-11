La giornata anti violenze. A scuola suona la sveglia per un minuto di rumore . Un’altra panchina rossa

Il liceo scientifico Galileo Galilei celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: gli studenti puntano la sveglia alle 10.30 e fanno un minuto di rumore. Una manifestazione sui generis quella di ieri mattina, all’istituto di via Salvador Allende Gossens. Gli 880 ragazzi del Q2 hanno fatto trillare i loro telefoni nelle aule. Poi, sono usciti in cortile, vestiti per la maggior parte di rosso e hanno letto la poesia "Se domani non torno", dell’attivista peruviana Cristina Torres Cáceres. Il tutto in compagnia della dirigente, Alessandra Rucci, incappucciata per via del forte vento che si è abbattuto sulla città (era prevista l’allerta gialla): "Qualche giorno fa, gli studenti mi hanno cercato – racconta la preside – Volevano parlarmi per organizzare qualcosa in occasione del 25 novembre. Dalla Consulta provinciale, è arrivato l’invito a fare 60 secondi di rumore, con la possibilità di personalizzare questo momento". Così, i ragazzi hanno preso la palla al balzo: "Coi rappresentanti di istituto abbiamo pensato ad una cosa che fosse bella e partecipata". E così è stato: "Si è chiesto a insegnanti e alunni di venire con un capo rosso e con le sveglie impostate per le 10.30. Dentro le aule c’è stato il trillo, poi ci si è radunati nell’atrio per un minuto di rumore. Gli studenti hanno letto la poesia, a cui è seguito un lunghissimo applauso", osserva la prof, che, incalzata dal Carlino, riflette sulla situazione attuale: "Penso sia da fare un lavoro enorme, c’è da abbattere una serie di stereotipi che derivano dalla cultura patriarcale in cui tutti – anche inconsapevolmente – siamo immersi. Lo stesso filosofo Galimberti lo sottolinea. La scuola ha un ruolo importante, è la prima agenzia educativa formale, ma pure la famiglia deve fare la sua parte. È all’interno del nucleo familiare che ci sono esempi di modelli relazionali attraverso cui respiriamo una determinata cultura (la donna che serve a tavola, quella che cucina). Ad alcuni colloqui, negli anni, mi è capitato di vedere che il marito soverchiasse la moglie con la voce. Ecco sono piccole cose che fanno la differenza. Persino il linguaggio è importante: la ´mia ragazza´, il ´mio ragazzo´. Dobbiamo togliere questi aspetti, sono contenta che ci fossero tanti maschi a solidarizzare con le compagne".

Intanto, nel pomeriggio di ieri, inaugurata una panchina rossa in corso Carlo Alberto: "È un simbolo per raccogliersi e riflettere – commenta l’assessore alle Pari opportunità, Orlanda Latini – Il Comune vuole parlare soprattutto ai giovani, ma sì alla sensibilizzazione di tutti gli uomini affinché loro stessi possano chiedere aiuto prima che sia troppo tardi".

Nicolò Moricci