La giornata del sostenitore celebrata alla Lega del Filo d’oro

Si è celebrata nei giorni scorsi la 17esima edizione della Giornata del sostenitore, importante appuntamento annuale che la Fondazione Lega del Filo d’oro ets – Ente filantropico dedica ai tanti sostenitori, per ringraziarli per l’affetto e il supporto importante che dimostrano nei confronti di bambini e adulti con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale. Oltre 350 sostenitori della Fondazione sono stati accolti nel centro nazionale di Osimo dove hanno potuto vivere una giornata accanto a chi non vede e non sente e alle loro famiglie e incontrare tutte le figure impegnate quotidianamente accanto a loro. "È grazie alla solidarietà e alla generosità di tanti se il Filo d’oro, nei suoi sessant’anni di attività, è riuscita a crescere, aumentando e differenziando i suoi interventi, mantenendo sempre alto lo standard dei propri servizi e raggiungendo un numero sempre maggiore di persone", dice il presidente Rossano Bartoli. Le attività svolte dall’ente vengono finanziate solo in parte da fondi pubblici, mentre oltre l’80 per cento delle entrate derivano dalle risorse donate da privati, individui, aziende o fondazioni. Sono stati oltre 450mila i donatori attivi nel corso del 2024.