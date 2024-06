La giornata frenetica del sindaco Silvetti: contatti per cercare di salvare il "pacchetto"

Doveva essere il mese della svolta, giugno. Quello delle belle promesse di Tiong. Del tipo: torno e firmo per il rogito. Quel mese, ultimo, per acquisire il terreno dal Comune e realizzare quel centro sportivo che Ancona, e l’Us Ancona, non avevano mai avuto. Giugno, in realtà, potrebbe trasformarsi nel mese di un epilogo funereo. E la lunga scia luttuosa rischia di creare una sequela di problemi. Primo fra tutti: chi assicurerà, al Comune, quel milione e oltre 200mila euro circa per rilevare l’area, eccetto la caparra già versata di 130mila euro? In altre parole: chi li gantirà quei fondi già messi a bilancio dal Comune? Chi risarcirà l’Ente, anzi, i cittadini anconetani, di quei fondi che sono destinati, forse, a non entrare mai? Al momento, paradossalmente, questo apparirebbe come un problema secondario.

Lo sa bene il sindaco Daniele Silvetti, che ieri le ha tentate tutte per fare quanto di sua competenza per salvare la baracca. Senza baracca in piedi, leggasi senza squadra, la cittadella è una chimera. Contatti, telefonate. I beninformati giurano di un viavai continuo nelle stanze di Palazzo del Popolo. È lì che si è giocata l’altra partita più importante. Silvetti li ha chiamati tutti. Dalla Nocelli, per capire la situazione, a Canil, per chiedere quanto avrebbe potuto fare in termini di apporto economico, sia pure come socio di minoranza. E persino Tiong. Con le ovvie difficoltà del caso, visto che il magnate malese ha pensato bene di rimanere in Patria nel giorno del giudizio.

Ci sarebbe stato di più, in realtà. Il sindaco avrebbe parlato con alcuni interlocutori, verosimilmente interessati alle sorti dell’Ancona. Ma almeno fino alla mezzanotte, nello scoramento generale compreso quello dell’amministrazione, e mentre infuriava la rabbia degli ultras, notizie positive non ne sono arrivate. E allora anche i fantasmi del danno economico sono riemersi. Ma questo è un altro match. Quello decisivo, il sogno sportivo, si è infranto in un 4 giugno da censura. Alla cittadella di Passo Varano, sfarzosa con campi, palestre e magazzini, ad oggi realizzata solo su carta, ci si penserà. Nonostante i problemi sembrano appena cominciati. Nonostante il Comune le abbia provate di ogni, a partire da quel bando per permettere all’Ancona Sports Center, società di proprietà della Dreams srl con sede a Porto Sant’Elpidio, a sua volta di Tiong, di edificare il quartiere generale biancorosso. Alla faccia degli "absolutely" via Pec.

Giacomo Giampieri