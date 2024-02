La giostra girava grazie a un allaccio abusivo alla corrente: scatta la denuncia

Allaccio di corrente abusiva per alimentare una giostra in piazza Pertini. È stato trovato dalla polizia chiamata da alcuni tecnici che dovevano effettuare lavori di manutenzione in un contatore pubblico.

Il sopralluogo risale ai giorni scorsi e dopo le dovute indagini è stato denunciato per furto aggravato di corrente un 50enne italiano. Gli agenti infatti hanno trovato un rimorchio, di sua proprietà, che era stato adibito a cassa, dove si facevano i biglietti per salire nella giostra. Il gioco si muoveva grazie all’energia presa da un cavo elettrico collegato al rimorchio e al contatore che sarebbe stato quindi manomesso a scapito del Comune. Il contatore era all’interno di un pannello generico contenente altri contatori utilizzati a servizio della piazza e per varie iniziative che ospita, le giostre comprese. L’allaccio abusivo permetteva di erogare continuare corrente elettrica senza però alcun tipo di sicurezza. Il contatore è stato subito rimosso. Seguendo i cavi si è arrivati alla fonte che alimentava. È probabile che la sottrazione indebita dell’energia elettrica andava avanti da tempo, settimane, con consumi gratuiti per i quali chi ne ha beneficiato non avrebbe speso nemmeno un euro.