La giovane giunta di Tiziano Consoli Vice Mazzarini, Montesi al Bilancio

Ecco la nuova giunta del di nuovo sindaco Tiziano Consoli: due uomini e due donne e un’età media inferiore ai 36 anni. Il primo cittadino appena riconfermato dagli elettori dopo il commissariamento ha tenuto per sé materie importanti ma ha delegato molto ai consiglieri di maggioranza, compresi i Lavori pubblici. "Ho ritenuto giusto trovare un equilibrio – ha spiegato lui stesso nella prima seduta di Consiglio mercoledì sera – fra continuità e rinnovamento, e affidare ruoli di responsabilità a quanti si sono messi in gioco". Il sindaco ha tenuto per sé polizia locale, sanità, sport, sisma, personale, urbanistica, emergenze straordinarie, affari generali e protezione civile. Sebastiano Mazzarini, vicesindaco, ha le deleghe alla cultura, turismo, marketing territoriale, politiche spontiniane e comunicazione. Roberta Romagnoli servizi sociali, politiche della famiglia ed edilizia. Al bilancio riconfermato Cristiano Montesi che ha anche patrimonio e bandiPnrr. A Maria Ludovica Trillini associazionismo e pubblica istruzione. Consoli ha assegnato agli altri quattro consiglieri di maggioranza delle deleghe.

A Tommaso Ciampichetti, il più giovane degli eletti, 20 anni, vanno le deleghe alle politiche giovanili e alle relazioni con la stampa. A Noemi Manna commercio, attività produttive, Mirko Ferretti si occuperà di lavori pubblici, verde pubblico, manutenzioni e servizi cimiteriali. A Romina Pieralisi è stata confermata la delega alle politiche della terza età, come nel primo mandato Consoli, al territorio e ambiente e all’agricoltura.

sa.fe.