La Giovane Robur debutta alla grande: battuta fuori casa la forte squadra di Santarcangelo

Sarà la giovane età del roster, quella sfrontatezza e quella sana grinta vista sul parquet. Questa Giovane Robur già piace e raccoglie consensi, dopo appena 40 minuti di questo campionato di serie C. La compagine di coach Gabriele Marini, spavalda e per nulla intimorita, sbanca Santarcangelo con un altisonante 99 a 86, alla prima uscita ufficiale della stagione. Pensare che alla fine della regular season 2024/25 Santarcangelo era arrivata seconda, perdendo solo 3 match su 26. La vittoria di sabato scorso non è frutto del caso.

Programmazione adeguata e squadra costruita su alcuni giocatori di livello ed esperienza come capitan Bini e Redolf. Allenatore adatto a far crescere ragazzi di talento come Vita Sadi, Pierucci o lo jesino Moretti.

Dietro le quinte una società che poco più di un anno fa accettava la sfida di rilanciare il basket a Osimo, piazza storica e dal palato fine, una delle poche marchigiane ad avere la serie A nel suo palmares. Dirigenti appassionati, visionari, che dopo il primo anno di "gavetta" hanno ampliato la base societaria e attirato intorno alla squadra tanti sponsor, coinvolti dalla serietà delle idee e dalle ambizioni. La stagione è appena iniziata, ma già sembra che la scelta dei giocatori sia stata azzeccata. Molte individualità interessanti, panchina lunga e un gruppo unito, che lavora e si esprime compatto sul parquet.

"Abbiamo fatto sicuramente una buona prestazione, in un campo difficile - è il pensiero post partita di Marini - bravi i ragazzi che hanno lottato su ogni rimbalzo, dal momento che avevamo un evidente svantaggio fisico sotto le plance. Questa voglia di lottare ci ha poi portato a condividere bene la palla e a trovare buoni tiri. Per quanto bella resta sempre una vittoria, una partita di tante che ci saranno. Il cammino è lungo e dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Squadra e società sono compatte, vanno nella stessa direzione. La presenza dei dirigenti attorno a noi, anche in trasferta, è stato un valore aggiunto per affrontare e battere una avversaria molto forte".

Marcello Morichi