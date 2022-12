La giudice Ercolini trovata morta: caccia ai perché, disposta l’autopsia

Oggi verrà eseguita l’autopsia sul corpo di Francesca Ercolini, 51 anni, di Pesaro, presidente della sezione civile al tribunale di Ancona. Il corpo della giudice è stato rinvenuto l’altra mattina in casa, poco prima di mezzogiorno. L’ultimo collegamento whatsApp col suo telefono risale alle 11.02.

A trovarla sono stati il marito e il figlio che hanno fatto ritorno dopo averla salutata nemmeno un’ora prima. Poi la scoperta del corpo, l’arrivo del 118, gli inutili tentativi di rianimazione e il sopralluogo da parte del sostituto procuratore Silvia Cecchi, con intervento della polizia. Dalle indagini non è trapelato nulla, se non che si esclude qualunque ipotesi di uso della violenza da parte di terzi.

Qualunque ipotesi è aperta, compreso il gesto volontario, ed è per questo che la procura ha deciso di far eseguire l’autopsia al dottor Raffaele Giorgetti dell’istituto di Medicina legale di Ancona. Le risposte che arriveranno dal medico saranno inviate alla procura della Repubblica de L’Aquila, competente su tutto ciò che riguarda i magistrati delle Marche sia come imputati che vittime.

La morte della dottoressa Ercolini ha profondamente colpito colleghi e quanti la conoscevano. Mai un eccesso verbale durante le udienze tantomeno una mancanza di rispetto verso chiunque bussasse alla sua porta di magistrato del tribunale civile di Ancona ma ancor prima in servizio a Fano e a Pesaro.

Proprio nei giorni precedenti al Natale, la dottoressa Ercolini era tornata a salutare i colleghi per lo scambio di auguri nel suo ufficio ad Ancona benché, quel giorno, fosse in ferie. Non voleva deludere le aspettative di nessuno e per questo lei c’era sempre con la sua naturale timidezza nascosta da un sorriso accennato che sapeva mettere a proprio agio l’interlocutore.

Francesca Ercolini era originaria di Campobasso e dopo aver vinto il concorso in magistratura aveva avuto come destinazione Pesaro dove si è fermata formando anche la sua famiglia sposando l’avvocato Lorenzo Ruggeri.

Hanno avuto un figlio, oggi adolescente, che ha purtroppo scoperto insieme al papà la madre senza vita. Nel gennaio scorso la Ercolini era stata nominata presidente di una delle due sezioni civili del tribunale di Ancona per le sue indiscutibili qualità.

ro.da.