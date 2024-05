La Giunta approva. Il Pia 2 di Bonifazi. Via agli screening

La giunta comunale ha approvato il PIA 2 del professor Floriano Bonifazi, che ricoprirà il ruolo di coordinatore scientifico. L’esecutivo dà in questo modo formale seguito alle linee programmatiche di mandato, approvate a luglio 2023, con cui si rileva che i risultati della prima fase del progetto PIA Ancona "suggeriscono la necessità di interventi indifferibili in relazione all’inquinamento atmosferico della città". All’interno del progetto sono stati delineati tre indirizzi: monitoraggio e previsione della qualità dell’aria, anche attraverso il miglioramento degli attuali sistemi, in modo da realizzare l’individuazione in tempo reale degli impatti dell’inquinamento, oltre che la proiezione di scenari futuri; mitigazione delle emissioni in aria e del conseguente impatto sulla qualità dell’aria e del suolo, mediante riduzione di polveri e gas prodotti dai principali fattori inquinanti, compreso il traffico stradale, e mediante la riqualificazione del verde cittadino in modo tale da contribuire all’assorbimento di alcune sostanze nocive; adattamento e prevenzione sanitaria.