La giunta conferma i canoni concessori

La giunta ha confermato i canoni concessori per loculi e ossarini dei cimiteri comunali di Ancona, relativamente all’annualità 2023-2024. I canoni restano dunque invariati rispetto alla precedente delibera del 2022. Il documento stabilisce che questi sono da applicare per le concessioni di 30 anni ai nuovi loculi/ossarini, diversificati per fila. Per i loculi singoli il canone concessorio prima fila è di € 2.700, per la seconda fila è di € 2.956, per la terza € 2.802, per la quarta € 2.186, per la quinta € 1.758,00. Il canone concessorio degli ossarini è di € 511 dalla prima alla sesta fila e di € 306,60 dalla settima alla decima.