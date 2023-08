La giunta contro il fotovoltaico "Deturpa il borgo di Sassoferrato"

"Netta contrarietà alla realizzazione del progetto per l’installazione di pannelli fotovoltaici a terra, Sassoferrato 1 e Sassoferrato 2 nell’area industriale sovracomunale di Monterosso Stazione". Così, maggioranza e opposizione, ieri, in consiglio regionale, hanno votato all’unanimità una mozione che invita "la Giunta regionale, per le competenze in materia, a intraprendere un percorso di seria valutazione, con confronti di valenza politico-istituzionale, anche con il Comune di Sassoferrato e la provincia, per scongiurare un vero e proprio stravolgimento del paesaggio inserito nel contesto di uno dei borghi più belli d’Italia, com’è Sassoferrato".

Si chiede al presidente Acquaroli di "attivarsi presso i competenti organismi governativi per porre in essere un intervento normativo che armonizzi le installazioni con le peculiarità dei territori, delegando alle regioni le individuazioni.

Per Carlo Ciccioli (Fratelli d’Italia) "l’impianto fotovoltaico in questione, un’invasiva occupazione di suolo in un’area paesaggisticamente pregiata, può essere ben collocato altrove evitando una ferita gravissima che segnerebbe per decenni un territorio ad alta valenza ambientale e naturalistica". "Sul fotovoltaico, grazie all’operato intelligente delle giunte di centrosinistra – rimarca Maurizio Mangialardi, Pd - le Marche sono ancora la regione con più fotovoltaico installato per abitante in Italia. Sul progetto presentato da Solaritalia chiediamo tuttavia un supplemento di riflessione, visto il pregio paesaggistico dell’area, la prossimità all’abitato e l’appartenenza di Sassoferrato al club dei Borghi più belli d’Italia".