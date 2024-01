La giunta di Falconara: "La raffineria non va chiusa. Ma si investa per l’ambiente"

"Condividiamo con i cittadini le preoccupazioni sull’impatto ambientale della raffineria, ma non siamo favorevoli alla proposta per la chiusura dello stabilimento petrolifero, come chiesto dai comitati". Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivato anche l’intervento della Giunta falconarese, all’indomani della manifestazione "Fermiamo il disastro ambientale" con cinquemila persone. Il Comune, parte civile in due processi a carico dell’Api (uno per le esalazioni, uno per l’incidente al Tk61), ha fatto sapere di pretendere dalla raffineria investimenti "sull’ammodernamento degli impianti, presenti da 90 anni. Un lunghissimo periodo durante il quale l’imprenditore ha creato lavoro ma ha anche utilizzato le risorse del territorio, suolo, sottosuolo e costa marina, per produrre e guadagnare. Sulla tutela dell’ambiente e della salute la nostra posizione è chiarissima, fermissima e condivisa da molti cittadini e lavoratori: ne vogliamo di più". Le richieste: "La raffineria si deve adeguare nel più breve tempo possibile alle prescrizioni dell’Autorizzazione integrata ambientale, che prevedono la riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive provenienti in particolare dalla movimentazione degli idrocarburi, dal sistema di stoccaggio, dal trattamento delle acque". Come? "Tramite un sistema di recupero dei vapori (nei serbatoi) e di copertura delle vasche (nei sistemi di trattamento delle acque). Va verificato e adeguato, sotto la supervisione delle autorità, il sistema di monitoraggio in corrispondenza dei camini". Hanno suggerito "un sistema di recupero dei vapori per i sistemi di caricamento delle navi che attraccano al pontile", mentre hanno richiesto all’Ispra di certificare ed adeguare il "monitoraggio interno", per "fornire anche all’esterno dati attendibili sulle emissioni". Hanno infine invocato "maggiore attenzione ai bisogni della città". Da ultimo, "in prospettiva va programmata una riconversione verso sistemi ecocompatibili o fonti di energia pulita".