La giunta nel mirino tra biomasse e antenne

Alle promesse amministrative devono far seguito i fatti ma soprattutto, dietro ognuna di esse, deve esserci la contezza che ci sia, effettivamente, la possibilità di metterla su carta prima dell’avvio dei lavori, portandola in Consiglio comunale. A Osimo il problema sta proprio qui: a oggi il consiglio comunale non è stato ancora convocato. Dovrà passarci, principalmente, la variazione di bilancio con l’intervento di somma urgenza per l’alluvione, aumentato di circa 30mila euro dai 650mila inizialmente stimati. Lo stabilisce la presa d’atto della revisione datata circa una settimana fa: ciò significa che, in teoria, il Comune da quel momento avrebbe 30 giorni per ripassare per tutti gli uffici e convocarlo. Una delle tante grane, oltre alla sentenza del Tar del 7 novembre. E comunque resta l’incognita: il giorno del Consiglio sarà garantito il numero legale? E se sì, i latiniani voteranno contro? Anche questi, come la coalizione di centrosinistra, avrebbero chiesto di dividere la variazione in due, l’alluvione a se stante (cui in tal caso andrebbe voto favorevole) e le altre parti di indirizzo politico da sole, ma a oggi sindaco e giunta non avrebbero risposto. Tante le questioni irrisolte, appunto: a ore ad esempio è attesa la sentenza sull’antenna di San Biagio del Tar che si dovrà esprimere per dare ragione all’ufficio tecnico del Comune o alla compagnia telefonica. Altra bagarre politica poi è partita dopo il Consiglio di quartiere di Osimo centro lunedì quando sarebbe stato detto di mettere in vendita le aree verdi per farci orti urbani e risparmiare i costi di gestione. "Rimango basito. La cura del verde in tutto il mondo è una priorità, per l’Amministrazione Pirani è un costo e viene definita rifunzionalizzazione degli spazi pubblici", dice il consigliere democrat Simone Pugnaloni.

Affermazione "manipolata", dicono dalla maggioranza, che, attraverso il Pums in lavorazione, avrebbe idea di censire piccole aree verdi incolte e cederle. Nello scorso consiglio di quartiere di San Paterniano la platea si è infiammata sull’impianto a biometano. I residenti hanno chiesto aiuto all’amministrazione comunale per scongiurare l’apertura di questo nuovo impianto e anche dell’altro a Cucchiarello. "Il sindaco si è limitato a rispondere che l’intervento della sua Giunta sarebbe circoscritto solamente a contenere i danni possibili per la comunità. A noi di Forza Italia Osimo questa risposta non è piaciuta e sin dal giorno dopo ci siamo messi a lavoro seriamente – dice il commissario Monica Santoni -. Abbiamo incontrato il comitato con il consigliere regionale Mirko Bilò e il vice segretario provinciale Clemente Rossi. Stiamo lavorando affinché i progetti vengano fermati".

Silvia Santini