La giunta perde pezzi, la Pisani si dimette

Trema la giunta comunale di Fabriano. "Mi dimetto da assessore", ha detto nel tardo pomeriggio Francesca Pisani, comunicando ufficialmente le proprie dimissioni dall’incarico ricoperto in seno all’Amministrazione comunale. La decisione ha effetto immediato. L’assessore ha motivato la scelta sottolineando che l’Amministrazione sta entrando nell’ultimo biennio del mandato, una fase in cui l’impegno richiesto a ciascun componente della Giunta diventa sempre più intenso. "Nei prossimi mesi, e sempre più con l’avvicinarsi della scadenza naturale del mandato, essere presente, intessere relazioni, comunicare sistematicamente l’attività svolta e i programmi futuri sarà importante quanto realizzare i progetti iniziati e quelli in programma. Considerato tutto questo, ho ritenuto di fare un passo indietro non potendo garantire a livello personale quanto è necessario nella fase che si apre. Ho svolto l’incarico con l’intento di mettere a disposizione le mie conoscenze e competenze con efficacia ed incisività, nella consapevolezza che questo sarebbe stato possibile fintanto che le situazioni familiare, professionale e ambientale fossero state compatibili e bilanciabili". Ha poi rivolto un ringraziamento al sindaco Daniela Ghergo: "Ha creduto in me e ha voluto darmi l’opportunità di ricoprire questo incarico". Poi ai colleghi di Giunta, ai dipendenti comunali e in modo particolare alla propria famiglia: "Mi ha concesso la possibilità di vivere questa avventura, supportandomi e non facendomi sentire in colpa per il tempo che gli ho sottratto". Ha infine assicurato che il proprio impegno per Fabriano: "Continuerà per altre vie, mettendo a disposizione quello che posso, confidente che troveremo insieme la strada per un futuro migliore". Il sindaco ha voluto esprimere la propria gratitudine per il lavoro svolto dicendo: "L’assessore Pisani ha dimostrato grande senso di responsabilità, professionalità e disponibilità in ogni momento del suo mandato. Ha operato con serietà, sensibilità e spirito di servizio, contribuendo in modo concreto alle politiche per le attività produttive, il commercio, l’artigianato e l’agricoltura in un contesto molto difficile. Comprendo le motivazioni personali che l’hanno portata a questa scelta e la ringrazio, anche a nome dell’intera Giunta, per l’impegno profuso e per la collaborazione sempre leale. Le auguro di cuore di proseguire con serenità e successo nel proprio percorso personale e professionale. Non mancheranno le occasioni per continuare nell’impegno per il bene della città".