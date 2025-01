La giunta prova a incentivare la ripresa. Ecco il bonus bebè con 72mila euro

Bonus bebè, l’amministrazione comunale ha già iniziato a contattare le famiglie che nell’anno appena terminato hanno attaccato un fiocco rosa o azzurro alle loro case. Una misura retroattiva, pronta a essere ripetuta nel 2025, finanziata, per ora, dalla giunta Silvetti con 72mila euro come incentivo all’aumento della natalità. A ogni nucleo familiare andranno 250 euro senza alcun tetto legato ai redditi ISEE, quindi chi guadagna 10mila euro al mese avrà diritto dello stesso bonus di un cassintegrato o di un disoccupato. Colpisce e sa poco di incentivo a fare figli, inoltre, la scelta di premiare retroattivamente il dolce evento, ossia le mamme che hanno partorito dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. Facendo un rapidissimo calcolo, dividendo la cifra stanziata, 72mila euro, per l’ammontare dei bonus economici, 250 euro, il contributo dovrebbe andare ai genitori di 288 nuovi nati.

Restano da capire le modalità di aggiudicazione dei bonus e se magari qualche famiglia svantaggiata rischi la beffa, cioè di restare fuori dal provvedimento in luogo di chi non ha problemi economici. Nel 2024 al Salesi sono nati 1418 bambini da tutto l’hinterland del capoluogo e si stima che circa un terzo dei quali da mamme anconetane.