La giunta stanzia 60mila euro per zone 30 e dossi rialzati davanti alle scuole

La giunta ha stanziato 60mila euro per introdurre le zone 30 davanti alle scuole, dove recentemente sono comparse delle sagome di bimbi, e per installare nuovi dossi rialzati. Tuttavia, c'è chi protesta.

"Di fronte ai numerosi scontri che coinvolgono persone a piedi o in bicicletta (più di uno a settimana come emerge dalle statistiche della nostra polizia locale) – spiegano dall’amministrazione - e con l’obiettivo di concretizzare passi in avanti per una città con strade più sicure, la Giunta comunale ha deciso di ridurre a 30 orari il limite di velocità nei tratti di strada davanti alle scuole".

Saranno coinvolti tutti i plessi scolastici nelle cui vie di accesso sarà prevista una nuova segnaletica. Inoltre, verranno installati due dossi rialzati: uno in viale Papa Giovanni XXIII all’altezza della Caritas, l’altro in via Cartiere Vecchie all’altezza della Lidl. Altri in via degli Appennini, due in via Marconi e due in via del Verziere.

"Con l’approvazione del progetto da parte della Giunta, si procederà ora all’assegnazione dei lavori che sarà formalizzata entro il corrente mese di dicembre".

"Il 30 settembre – commenta Jhonny Pigliapoco, presidente del comitato Erbarella San Pietro Martire - è stata depositata in Comune una petizione con 112 firme, con cui si chiedeva anche le realizzazioni di attraversamenti pedonali rialzati. Spero che a breve ci sia una risposta certa".