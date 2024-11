La Giunta stanzia trentamila euro contro le truffe

La giunta ha approvato, su proposta del vicesindaco e assessore alla Sicurezza Giovanni Zinni, la destinazione dei contributi del fondo ministeriale 2024 per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.

"Le truffe a danno di persone anziane – spiega il vicesindaco - continuano a rappresentare fonte di allarme sociale e l’amministrazione comunale mette in campo tutte le risorse di propria competenza per arginare questo problema, che incide su una fascia di popolazione tendenzialmente più debole, ma non sprovveduta, e quindi bisognosa di maggiore vicinanza. Lo strumento della prevenzione è molto importante, perché, tra l’altro, aggiorna le esperienze degli anziani rispetto ai fenomeni nuovi, come ad esempio le cybertruffe, i cui pericoli devono essere riconosciuti per non cadere nei raggiri. Ringrazio quindi la Polizia Locale con il comandante Caglioti per la sensibilità e la competenza dimostrate nell’elaborazione di un progetto ad hoc, che ci consentirà non solo di intervenire per eliminare le condotte illegali a danno dei cittadini più anziani, ma anche di agevolare il formarsi di una cultura più consapevole rispetto a questo tema". I fondi messi a disposizione del Comune di Ancona ammontano a circa 30 mila euro e saranno destinati all’applicazione del progetto "Non Sei Solo: insieme per la sicurezza". "Il nostro progetto – spiega il comandante della Polizia Locale Marco Ivano Caglioti – tende a sensibilizzare gli anziani creando reti di supporto e vigilanza che possano proteggere una delle fasce più vulnerabili della popolazione". Il progetto prevede: una campagna informativa per la prevenzione e la sensibilizzazione, con brochure, video, podcast e altro materiale da diffondere attraverso i canali istituzionali; una serie di misure di prossimità, l’assistenza direttamente su strada degli operatori di Polizia Locale.