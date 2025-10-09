La Glenn Miller Orchestra alle Muse

Trombonista, direttore d’orchestra e compositore, autore di brani celeberrimi quali ‘Moonlight Serenade’, Glenn Miller è stato uno dei più importanti e influenti musicisti del Novecento, autentica icona dell’era Swing. A ottant’anni esatti dalla scomparsa il suo mito continua a vivere, e le sue canzoni a risuonare nei principali teatri con la Glenn Miller Orchestra, l’ensemble swing e jazz più amato al mondo.

Dopo il successo del tour da tutto esaurito dello scorso autunno in Italia, a grande richiesta l’Orchestra annuncia tre nuovi esclusivi concerti prodotti da VignaPR che a novembre li riporterà nel nostro paese, promettendo al pubblico di fargli rivivere le indimenticabili atmosfere di quell’epoca. La bella notizia è che uno dei tre concerti sarà ospitato al Teatro delle Muse di Ancona. L’appuntamento è per l’11 novembre (ore 21). I biglietti per il concerto, organizzato da Best Eventi, sono disponibili sul circuito TicketOne (online e punti vendita) e alla biglietteria del teatro (07152525). Per informazioni: 0859047726 e www.besteventi.it.

Nel ‘Best of Tour’ della Glenn Miller Orchestra, che sta riempiendo i principali teatri del vecchio continente, la big band riporta in vita il periodo d’oro dello Swing, uno degli stili musicali più sofisticati e cosmopoliti mai creati. Carismatico pioniere della musica del primo Novecento, Glenn Miller fondò l’orchestra che porta il suo nome nel 1938, lasciando un segno indelebile nella storia con arrangiamenti e brani che risuonano ancora oggi nei cuori di milioni di appassionati e che continuano a tramandarsi di generazione in generazione. Lo swing è molto più di un semplice genere musicale; è un’esplosione di vitalità e raffinatezza.

Con il suo ritmo sincopato e le melodie irresistibili, invita il corpo a muoversi, trasportando l’ascoltatore in un vortice di energia. Le sue ballate, dolci e ipnotiche, fanno oscillare l’anima stessa, creando un legame indissolubile tra musicisti e pubblico. Questo genere non solo cattura l’essenza di un’epoca, ma la eleva, rendendola eterna attraverso la sua capacità di evocare emozioni profonde e durature. Con la sua impeccabile esecuzione che ripropone fedelmente gli arrangiamenti dell’epoca, la Glenn Miller Orchestra non offre solo musica, ma una finestra aperta su un passato glorioso, vibrante di passione. Pezzi immortali come ‘In the Mood’, ‘Chattanooga Choo Choo’, ‘Pennsylvania 6-5000’ e ‘American Patrol’ continuano a emozionare e coinvolgere il pubblico di qualsiasi età.