La Go World premiata: "Miglior tour operator nella comunicazione"

C’è anche "Go World" tra i premiati dell’Ica-Information Campaign Award. Il tour operator di via del Canale è stato considerato il migliore dell’anno nel premio dedicato alla migliore campagna di informazione, realizzata dagli operatori del turismo appartenenti a quattro tipi di categorie: Enti stranieri per il Turismo in Italia, Compagnie di Trasporto, Tour Operator e Catene Alberghiere. La cerimonia di premiazione, organizzata dal Gruppo italiano stampa turistica (Gist), si è tenuta mercoledì sera all’Osteria del Treno di Milano. Chi ha ritirato il premio è stato il Ceo di Go World, Ludovico Scortichini, accompagnato dal direttore commerciale Marco Berettini. "La stampa turistica è oramai diventata l’ultimo baluardo in Italia a informare tutti su ciò che c’è di bello e interessante nel mondo – le parole di Scortichini – Siamo sulla giusta strada per essere un tour operator fuori dagli schemi classici. Il mio staff ha saputo costruire un’azienda solida, un prodotto unico con tante peculiarità che oggi ci contraddistinguono".

Il premio è stato consegnato alla società del capoluogo dalla presidente della Commissione Ica, Donatella Luccarini. Un riconoscimento arrivato "per la grande visibilità alle manifestazioni fieristiche del turismo con ampi e accoglienti stand - le sue parole - E perché l’azienda è stata spesso presente con spazi pubblicitari su giornali e tv. Lo staff di Go World si contraddistingue per la conoscenza diretta e approfondita delle destinazioni e per l’incessante ricerca di esperienze autentiche, con attenzione alle esigenze del cliente".

Lorenzo Pastuglia