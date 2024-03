La Goldengas al top. Virtus Roma affondata

GOLDENGAS

86

VIRTUS ROMA

73

GOLDENGAS : Giacomini 18, Neri 12, Brigato 18, Landoni 15, Medizza 11; Imsandt, Sanna 5, Patrignani ne, Tornatore, Benzoni, Arceci ne, Bracci 7. All. Gabrielli

VIRTUS ROMA: Whelan 23, Petrucci 1, Rocchi 11, Valentini 11, Fokou; Casale 9, Frisari 1, Zoffoli 3, Pellegrinotti ne, Giacomi 10, Giorgi 4. All. Tonolli

Arbitri: Giardini di Ancona e Caporalini di Osimo

Parziali: 20-22 41-39 70-57 86-73

Note: spettatori 550 circa, di cui circa 50 da Roma

Con una prestazione superba la Goldengas Senigallia fa il bis nel girone Gold conquistando la seconda vittoria in altrettante partite contro una big, e un pezzo di storia del basket italiano come la Virtus Roma, che cade in una PalaPanzini entusiasta 86-73. Primo quarto equilibrato (20-22) poi la Virtus prova a scappare nel secondo (20-29 al 13’) ma la reazione della Goldengas è da grande squadra: intensità, difesa, insomma il credo di coach Gabrielli e un immenso Giacomini, autore di una delle più complete prestazioni nei 7 anni a Senigallia, firmano il sorpasso (34-33) già prima dell’intervallo, a cui si arriva sul 41-39. Terzo quarto da manuale per i biancorossi, con Roma che fa una fatica enorme a trovare la via del canestro contro la difesa locale: dominio biancorosso e al 30’ si è sul 70-57. Difficoltà invece all’inizio del parziale finale in cui la Goldengas non trova più punti per oltre 4’ vedendo la Virtus sempre più vicina: Casale da tre riporta i laziali a -5 sul 71-66 al 35’ ma nel finale il canestro di Sanna (76-70), lo sfondamento subito dallo stesso giocatore sardo, che è anche il quinto fallo dell’argentino di Roma Whelan e l’ennesima prodezza di Giacomini con un canestro dalla media ridanno tranquillità ai locali (78-70 al 39’) che poi segnano anche a fil di sirena il canestro del +13, massimo vantaggio.

Andrea Pongetti