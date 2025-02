La Goldengas in casa: gara da non fallire

Match da non fallire per la Goldengas che debutta in casa, dopo la sconfitta di Ferentino, nella seconda fase, affrontando nella seconda giornata il San Paolo Ostiense domenica alle ore 18 al PalaPanzini. Classifica molto fluida nel girone salvezza che vede impegnati i biancorossi: ben 5 squadre in testa dopo una giornata con 14 punti (ci si portava dietro quelli della prima fase), tra cui appunto il San Paolo Ostiense, e altre tre a inseguire a 12, tra cui la Goldengas. Senigallia per salvarsi evitando i play-out deve arrivare tra le prime tre: al momento ha ben cinque squadre davanti e altre due alla pari, ma in pratica la vetta è a soli 2 punti ed ecco dunque che contro i capitolini la vittoria sarebbe fondamentale. Avversario inedito il San Paolo Ostiense, non solo perché, come da regolamento, viene dal girone più a sud, ma perché le due società non si sono mai affrontate nella loro storia.

a. p.