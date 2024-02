La Goldengas pensa ai playoff, la Stamura ai punti

Si chiude, con l’obbligo della contemporaneità, la stagione regolare del girone E di B Interregionale, con Goldengas Senigallia e Stamura Ancona sul parquet domani alle ore 18.

Entrambe sanno già quello che sarà il loro destino nella seconda fase: Senigallia sarà nel girone Gold, composto da otto squadre di cui sei alla fine saranno qualificate ai playoff promozione; Ancona sarà invece nel girone playout salvezza, anche questo di otto squadre con le ultime due che retrocederanno in serie C e la terz’ultima costretta a uno spareggio salvezza.

Il match di domani vale poco per la Goldengas che ospita al PalaPanzini il Pescara Basket penultimo in classifica e già certo a sua volta di partecipare al girone per la salvezza: indipendentemente dal risultato di domani, Senigallia ripartirà nella seconda fase con 6 punti, quelli conquistati negli scontri diretti con le altre tre qualificate al girone Gold (cioè Matelica, Bramante Pesaro e Loreto Pesaro). Arbitrano Renga di Folignano e Bonfigli di Offida.

La Stamura ospita invece al PalaScherma (e non, attenzione, al PalaRossini) agli ordini di Menicali di Fermo e Marconi di Ancona il Teramo. Gli abruzzesi si giocano molto: qualificazione al girone Silver e dunque salvezza in tasca o scivolata nel girone playout per la salvezza? Il destino degli abruzzesi dipende dall’esito del match di domani che la Stamura dovrà affrontare per vincere. Infatti, se Teramo finisse nel girone playout con Ancona, la squadra dorica vincendo domani lo scontro diretto partirebbe con 2 punti in più in classifica nella seconda fase.

Questo per via del regolamento, sempre più criticato negli ultimi giorni, che assegna grande importanza al risultato negli scontri diretti maturato in questa prima fase con le squadre che poi si affronteranno anche nella seconda rispetto al piazzamento nella stagione regolare che sta per concludersi, di fatto quasi insignificante. Intanto Ancona festeggia il successo dell’under 19 sulla Vuelle Pesaro, 68-67 dopo un supplementare con canestro di Paoletti, che avvicina sensibilmente la qualificazione alla fase successiva.

Andrea Pongetti