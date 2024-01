La Goldengas punta alla vittoria per accedere al girone Gold

Goldengas Senigallia per chiudere il discorso girone Gold. Oggi, alle ore 18 al PalaElettra di Pescara, la squadra di coach Andrea Gabrielli, capolista grazie alla striscia ancora aperta di sei vittorie consecutive, rende visita all’Amatori, la più forte delle due formazioni pescaresi del girone.

Senigallia cerca la matematica per accedere al girone Gold, quello che nella seconda fase vedrà partecipare le prime quattro del girone marchigiano-abruzzese e le prime quattro del girone laziale, portandosi dietro i punti degli scontri diretti ottenuti nella prima fase che nel caso della Goldengas saranno almeno sei.

L’Amatori è quinta in classifica: con una vittoria la Goldengas acquisirebbe la matematica certezza della ammissione al girone Gold, in caso di sconfitta la qualificazione resterebbe vicinissima specie se si riuscisse a difendere almeno la differenza canestri nel doppio confronto, tutt’altro che una impresa visto che all’andata la Goldengas vinse di ben 38 punti, 91-53, al termine di una partita dominata contro un Amatori Pescara che però nelle ultime giornate è apparsa in buona forma. Arbitrano Esposito di San Benedetto del Tronto (Ap) e Sperandini di Corridonia (Mc).

a. p.