La Goldengas può sognare. Secondo posto nei playoff

Senigallia vola e sogna, Ancona inciampa ma è ancora in una posizione da salvezza. La seconda giornata della seconda fase nei gironi Gold, Silver e Play-Out ha visto vincere ancora la Goldengas, che ha confermato il suo ottimo momento mentre è caduta per la prima volta la Stamura, vittoriosa nella prima giornata. Senigallia ora sale al secondo posto in classifica e rinsalda la posizione playoff nel girone Gold da otto squadre, al termine del quale le prime sei disputeranno gli spareggi per la post season; Ancona invece nonostante il ko di Grottaferrata rimane ancora fuori dalle ultime due posizioni, che determineranno l’immediata retrocessione in serie C e anche dalla terz’ultima che invece obbligherà a uno spareggio.

Entusiasmante la vittoria della Goldengas che dopo Fiumicino ha battuto in casa l’altra big Virtus Roma, la gloriosa compagine della capitale, già campionessa d’Italia e d’Europa: una partita bella, in un ambiente tornato quello dei momenti migliori con i 600 del PalaPanzini (dove ad aprile verranno posizionate 1.000 nuove poltroncine rossoblù in sostituzione di quelle attuali arancioni, ormai vetuste) che si sono fatti sentire.

"È stata più una partita da B Nazionale che da B Interregionale e per questo non posso che fare i complimenti in primo luogo alla mia squadra – sottolinea il coach biancorosso Andrea Gabrielli – ma pure alla Virtus Roma che ha dimostrato di essere una big. E si è giocato in un bel clima, complimenti anche al pubblico".

La Goldengas domenica affronterà in trasferta il Val di Ceppo allenato dall’ex Filippetti che ha disputato, nel girone laziale, una prima fase straordinaria ma che in base alla classifica degli scontri diretti in questa seconda è partito da 0 e qui è rimasto, con due sconfitte in altrettante giornate: un match tranello da superare indenne perché poi la Goldengas avrà due partite di fila in casa e allora si potrà davvero pensare di guardare in alto.

La Stamura invece non deve fare drammi: l’Aquila e Civitanova sembrano ormai tranquille nel girone Playout a quota 12 ma Ancona e Mondragone inseguono a 8 e si tengono ancora dietro Roseto, Pescara e Grottaferrata a 6 e Isernia a 4.

La situazione dopo 2 giornate. Girone Gold: Bramante Pesaro 12; Goldengas Senigallia, Matelica, Virtus Roma, Fiumicino 10; Palestrina, Loreto Pesaro 6; Val di Ceppo 0. Prime 6 ai play-off per la B Nazionale. Girone Silver: Porto Recanati 12; Carver Roma 10; Amatori Pescara, Stella Azzurra Viterbo, Ferentino 8; Teramo, Pisaurum Pesaro 6; Esperia Cagliari 4. Prime 2 ai play-off per la B Nazionale. Girone Play-Out: L’Aquila, Virtus Civitanova 12; Stamura Ancona, Mondragone 8; Roseto, Pescara Basket, Grottaferrata 6; Isernia 4. Ultime 2 in serie C, terz’ultima allo spareggio salvezza.

Andrea Pongetti