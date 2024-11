La Goldengas ufficializza Clementi. Aveva già debuttato a Roseto

La Goldengas Senigallia ha ufficializzato ieri l’ingaggio di William Clementi, che aveva già debuttato sabato scorso nella vittoriosa trasferta di Roseto dopo essere stato tesserato in extremis proprio a poche ore dal match. Clementi, guardia mancina di 27 anni, cresciuto nelle giovanili della Vuelle, ha giocato per anni nelle Marche, prima a Fossombrone, poi due anni fa al Pisaurum in serie C dove segnava 13.5 punti di media con un record di 32. Nel campionato scorso si è trasferito fuori regione per giocare in Lombardia nel Bergamo, prima esperienza in serie B subito vittoriosa perché gli orobici hanno conquistato la promozione dalla B Interregionale alla B Nazionale con Clementi, originario di Cagli, che ha giocato 37 partite con 7.5 punti di media e un record di 25 in una sola gara. Senza squadra in questa stagione, si stava comunque allenando e si è presentato in ottime condizioni già a Roseto, dove ha esordito subito in quintetto segnando alla fine 13 punti. Il nuovo esterno allunga la rotazioni di coach Petitto che in una squadra già piuttosto corta in pochi giorni ha perso ben tre giocatori: prima Giovanni Sablich, che starà fuori mesi, quindi il fratello maggiore Pietro, anche lui out seriamente e per diverse settimane, quindi il play Druda. Non è escluso infatti che la società torni sul mercato per un ulteriore innesto, in particolare per colmare la grave assenza di Giovanni Sablich.

Andrea Pongetti