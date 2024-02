La grana del Benincasa: "All’ex Savoia a fine anno"

Il trasferimento temporaneo dell’istituto superiore ‘Benincasa’ all’ex Savoia si farà, ma dall’inizio del prossimo anno didattico. A confermarlo è lo stesso sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, direttamente interessato dalla questione anche se la competenza in materia è della Provincia. Il trasferimento sarebbe dovuto diventare operativo dall’8 gennaio scorso, al ritorno dalle vacanze natalizie, ma nel frattempo per la Provincia è esplosa la grana Pnrr. L’intervento di demolizione e ricostruzione della scuola di via Marini, infatti, era rientrato nei progetti accolti dal piano Next Generation EU, ma poi, appunto alla fine dell’anno scorso, l’accordo su quel progetto era saltato. Non avendo il sostegno finanziario per fare i lavori a subire uno stop è stato anche il trasferimento nella scuola di via Vecchini, in pieno centro, nonostante i soldi spesi per l’adeguamento strutturale.

Insomma un vero problema che adesso Provincia e Comune stanno cercando di risolvere. Silvetti, da parte sua, ha sfruttato i vantaggi della cosiddetta ‘filiera istituzionale’ dialogando col governo: "Ho chiesto un incontro al Ministro con delega al Pnrr, Raffaele Fitto – spiega il sindaco al Carlino – per trovare una soluzione alternativa a quel finanziamento saltato. Speriamo di trovare una soluzione. A questo punto il trasferimento degli studenti non avverrà subito, ma a fine anno".

Le lezioni resteranno dunque attive nella sede di via Marini fino a giugno, luglio per gli esami, e probabilmente riprenderanno a settembre all’ex Savoia. Nel frattempo, anche qui il condizionale resta al momento d’obbligo, le ruspe dovrebbero avviare le demolizioni e poi si ricostruirà l’edificio a cui manca l’adeguamento antisismico.

Difficile ipotizzare i tempi per il ritorno nella sede attuale perché non è ancora chiaro se la Provincia riuscirà a intercettare il finanziamento necessario. In ballo ci sono anche i lavori fatti per adeguare l’ex Savoia, soprattutto sotto il profilo dei filtri per mantenere una buona qualità dell’aria. La scuola di via Vecchini si trova nel punto peggiore per quanto riguarda il traffico veicolare, la zona considerata ‘una camera a gas’ dal professor Bonifazi, consulente del Comune per l’ambiente e coordinatore del PIA 1 e 2.