La "grana" delle Saline: "Ci costa nove milioni, ce lo siamo ritrovato"

Il vice sindaco e assessore allo Sport Riccardo Pizzi fa il punto sugli impianti sportivi, sugli interventi in corso e su quelli che partiranno.

Assessore Pizzi, si è parlato, anche in consiglio comunale, degli inadempimenti da parte dei gestori del Centro Sportivo Saline, cosa può dirci in merito?

"La concessione di quegli impianti riguarda una situazione complessa, la cui genesi è stata gestita dalla precedente amministrazione. É inutile ora dire che poteva e doveva essere gestita diversamente ma è certo che se una cosa nasce storta è difficile poi raddrizzarla, ma ci stiamo provando. Il valore del contratto è molto alto, quasi 9 milioni di euro, ed essendo danari pubblici abbiamo il dovere di ponderare attentamente ogni passaggio. Il concessionario ha avanzato delle richieste a cui il Comune ha dato riscontro negativo e ad oggi sempre il concessionario ha chiesto un incontro che, auspico, avvenga in tempi brevi".

In che stato versano attualmente gli impianti e quali soluzioni sta pensando di adottare l’amministrazione?

"La situazione dell’impiantistica sportiva comunale versava in una situazione molto critica al nostro insediamento, per un duplice ordine di motivi: il primo, dettato dall’assenza di volontà politica e di investimenti significativi nel corso degli ultimi vent’anni con ovvie ripercussioni sullo stato manutentivo. Il secondo, la mancanza di palestre e quindi di spazi che è un tema abbandonato da chi prima amministrava Senigallia".

Quali interventi avete adottato?

"Abbiamo progettato, finanziato e avviato i lavori per la costruzione di due nuove palestre scolastiche, Marchetti e Puccini. A Marzocca a settembre 2024 partiranno i lavori di ampliamento della palestra Belardi. Sono in corso i lavori per la riapertura del polo sportivo di via Mantegna, alla Cesanella. In fase di redazione c’è il progetto per la demolizione e ricostruzione con ampliamento della palestra Campo Boario, con possibile delocalizzazione Stiamo valutando interventi sulla piscina del Molinello, con demolizione ed ampliamento dell’impianto natatorio e sono stati realizzati importanti lavori per la sicurezza al Palazzetto dello Sport di via Capanna oltre alla sostituzione dei seggiolini, intervento avvenuto anche al Bianchelli e sono ultimati i lavori per il cambio del fondo sintetico al campo da calcio delle Saline, insieme alla recinzione".

Riguardo all’ex circolo Cremonini, qualcosa si muove?

"L’area è stata acquisita dal Comune a novembre 2018 ed al nostro insediamento nessun intervento era previsto. É stato così impostato un percorso che ha portato ad oggi a individuare il soggetto economico che presenterà la proposta di recupero dell’area. Quell’area è soggetta a molteplici vincoli da cui deriva l’obbligo di mantenere la destinazione e la volumetria. Il mio auspicio è che quanto prima torni ad essere fruibile, vista la localizzazione strategica. Da parte del Comune e, sono certo, anche del privato si farà di tutto per realizzare un recupero veloce e consono all’importanza del luogo".