La "Grande bellezza" delle Marche negli scatti di Pallucca e Cortellucci

La ‘grande bellezza’ delle Marche sfila lungo il viale della Vittoria. E’ qui che oggi (ore 18) sarà inaugurata la nuova mostra fotografica Go World, curata dall’associazione fotografica Il Mascherone. Fino a martedì 30 si potranno ammirare gli scatti di Alfredo Cortellucci e Gabriele Pallucca, entrambi soci del ‘Mascherone’.

Ognuno dei due espone 14 foto, andando a creare ‘Marche’s Highlights’, un itinerario in ventotto tappe che immortalano gli angoli nascosti e i luoghi più affascinanti della regione.

Pallucca, 37enne anconetano, è appassionato di fotografia naturalistica, paesaggistica e subacquea, oltre che di astrofotografia e ritrattistica. E’ noto in particolare per le foto che ‘catturano’ la Via Lattea, e per quella in cui si vede un’enorme luna rossa dietro il Duomo.

"Tra gli scatti che espongo ce ne sono alcuni fatti con il teleobiettivo, che permette di fotografare luoghi lontani, come i monti della Croazia, o i Sibillini dal Poggio. Ci sono poi gli Scogli lunghi sotto Pietralacroce e una foto fatta all’alba al parco di Posatora, che permette di ammirare un’ampia veduta della città. La Via Lattea si può vedere in una foto scattata ai Sassi Neri di Sirolo". Quanto alla ‘fauna’, c’è una foto con una volpe, animale non facile da ‘inquadrare’ con l’obiettivo, anche se l’abitudine (sbagliata) di molti a dargli da mangiare ha reso questi animali meno ‘sospettosi’ nei confronti dell’uomo.

Anche Alfredo Cortellucci, marchigiano classe 1992, ama i Sibillini, rivelando la sua anima ‘wild’. E spiega: "Ho un background di naturalista. Tra le mie foto c’è quella di un lupo, finita anche sulla rivista che celebrava i 25 anni del National Geographic. Le altre vanno dal sottobosco ai paesaggi che si godono dai Sibillini, fino al mare. Ad esempio dal Monte dell’Ascensione al Conero. Le Marche sono ‘strutturate’ così".

Tra i luoghi fotografati da Cortellucci c’è la Fessa di Smerillo, "un piccolo Grand Canyon". Mare, montagna, città e borghi (in particolare quelli del Fermano), fauna (cinghiali, caprioli, camosci, vipere...).

C’è davvero tanto negli scatti di Cortellucci. Lo scopo però è unico: "Voglio raccontare la bellezza delle Marche privilegiando i tesori nascosti piuttosto che le cose più note". Obiettivo raggiunto da entrambi i fotografi. E per quasi un mese il Viale farà da ‘vetrina’ a una regione che spesso è quasi restia a mostrare i propri tesori.

Raimondo Montesi