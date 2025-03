La grande bruttezza . E lo chiamano decoro. Povero centro storico, ferito e abbandonato

Cassonetti della raccolta differenziata sporchi, maleodoranti e rotti, rifiuti ovunque, erbacce ai margini delle vie e dei palazzi, marciapiedi rotti, lampioni spezzati, cestini vecchi. Benvenuti ad Ancona. La giunta Silvetti è impegnata da ormai due anni a trasformare il capoluogo dorico nella cosiddetta ‘Grande Ancona’: lo slogan preferito dalla giunta e dalla maggioranza di centrodestra che puntano tutto sugli aspetti identitari, tra cui dovrebbero figurare a gran voce proprio gli aspetti della cura della città. Al momento, tuttavia, mancano le basi. A partire dal decoro urbano, mai ridotto così in basso, sebbene inserito nelle linee di mandato. La città che dovrebbe rappresentare le Marche versa in condizioni davvero indecorose. In quasi due anni di giunta Silvetti la situazione è peggiorata ovunque, dal centro storico alle periferie, dalle frazioni ai quartieri residenziali, compreso il rione Adriatico, un tempo vetrina dell’Ancona bene.

Abbiamo voluto testimoniare lo stato delle cose compiendo un primo viaggio nelle zone più frequentate del capoluogo per confermare una situazione ormai latente. È vero, prima dell’insediamento nella nuova giunta le cose non andavano sicuramente bene sotto questo profilo, ma il cambio di gestione sembrava poter portare una ventata di novità. Un’attesa vana, almeno per ora. Gli emblemi di questo abbandono indecoroso sono proprio i due punti dove l’assessorato al Decoro sembravano aver investito di più: i portici di piazza Cavour e la galleria Dorica. Siamo tornati lì e nonostante le denunce ripetute sul degrado assoluto, nulla in queste settimane, in questi mesi è stato fatto. Su corso Garibaldi si attende il via dei lavori di restyling, annunciati un anno fa sempre dallo stesso assessore al Decoro, Daniele Berardinelli, forte della consulenza dell’architetto Picciafuoco, ma alla fine se ne dovrebbero occupare i Lavori pubblici. Il viale della Vittoria, chicca assoluta, ha le sue magagne, ma il vero grido d’allarme lo merita piazza Stamira e la struttura abbandonata dell’ex bar su cui Berardinelli e altri tre assessori si erano detti pronti a mettere le mani a inizio 2024: nulla è stato fatto ancora.

In piazza Cavour i cestini artistici sono tutti piegati su loro stessi, in via XXIX Settembre le due vasche vicino alla fermata dell’extraurbano, a due passi dalla statua di Traiano, sono piene di rifiuti, in via Palestro e via San Martino sembra di stare in una zona degradata di una città del sud del mondo. Per ora ci siamo fermati qui.